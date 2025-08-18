Інтерфакс-Україна
Колонки
16:14 18.08.2025

Автор ВОЛОДИМИР БЄЛОВ

Через АІ до успіху. Тренди хмарних технологій в Україні

2 хв читати
Через АІ до успіху. Тренди хмарних технологій в Україні

Автор: Володимир Бєлов, Country Director GigaCloud в Україні

2025 рік став для українського бізнесу періодом обдуманих рішень і адаптації до нових умов на ринку хмарних технологій. Гнучкість, безпека та масштабованість стали основними критеріями при виборі хмарної інфраструктури, що дозволяє компаніям залишатися конкурентоспроможними навіть під час війни та нестабільності.

Головним трендом залишається швидке зростання інтересу до штучного інтелекту (AI). Українські компанії, незважаючи на складнощі, активно вивчають можливості для впровадження AI-рішень. Хмарні платформи, що підтримують графічні процесори NVIDIA, стали основною інфраструктурою для таких проєктів. Проте найсерйознішою перешкодою для розвитку AI залишається дефіцит фахівців.

Ринок хмарних послуг в Україні: зростання попиту та трансформація моделей

На українському ринку хмарних послуг спостерігається стабільне зростання, зокрема через популяризацію приватних хмарних рішень, які забезпечують більший контроль над даними та відповідність вимогам безпеки. 2024 рік показав, що все більше компаній середнього та великого бізнесу віддають перевагу приватним хмарам, що забезпечують високий рівень безпеки і конфіденційності.

Це є результатом змін у стратегії бізнесів, які більше не використовують хмари лише для зберігання даних, а інтегрують їх у свою загальну бізнес-стратегію. Приватні хмари стали важливим інструментом для оптимізації витрат та підвищення продуктивності.

Кібербезпека як стратегічний пріоритет

З початку повномасштабного вторгнення в Україні кібербезпека стала одним із головних пріоритетів для компаній. Раніше багато бізнесів мали лише формальні плани на випадок атак або збою в роботі IT-систем. Сьогодні ж компанії активно впроваджують рішення для забезпечення кібербезпеки та безперервності бізнесу, таких як PAM, SIEM, SOC, шифрування та захист від DDoS-атак.

Ключовим трендом є інтеграція кібербезпеки у саму архітектуру хмарних рішень. Це дозволяє забезпечити максимальний рівень захисту даних та інфраструктури, а також знижує ризики від можливих кіберзагроз.

Партнерство і розвиток екосистеми хмарних рішень

Розвиток партнерських мереж є важливим трендом, оскільки компанії активно шукають нових партнерів для спільної розробки рішень та інтеграції хмарних технологій. Зростання кількості партнерів серед розробників програмного забезпечення та системних інтеграторів дозволяє більш ефективно вирішувати складні та масштабні проєкти, що стають все популярнішими на українському ринку.

Майбутнє хмарних рішень в Україні

Згідно з прогнозами, український ринок хмарних послуг продовжить зростати, зокрема завдяки впровадженню нових технологій AI та більш глибокій інтеграції хмар у бізнес-стратегії компаній. Водночас, основними факторами розвитку залишаються високий попит на приватні хмари та необхідність у кібербезпеці. Це все вказує на те, що хмари будуть не просто інструментом для бізнесу, а стануть його важливою складовою частиною для досягнення стійкості та конкурентоспроможності.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:59 30.04.2025
Цифровий суверенітет: чому українські хмарні провайдери об’єдналися в єдиний Альянс

Цифровий суверенітет: чому українські хмарні провайдери об’єдналися в єдиний Альянс

13:00 24.10.2024
GigaCloud першою в Україні отримала статус VMware Sovereign Cloud Provider

GigaCloud першою в Україні отримала статус VMware Sovereign Cloud Provider

ВАЖЛИВЕ

ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ

Від виживання до перемоги

СЕРГІЙ МАГЕРА

Обережно - заміновано: скільки років знадобиться, аби зробити Україну безпечною

ІГОР БУРАКОВСЬКИЙ

Україна: очікування від 2023 року. Тези

АНТОН ГЕРАЩЕНКО

путін уже програв. Але ми ще не перемогли

ОЛЕКСАНДР МАРТИНЕНКО

ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА. НАМ 30 РОКІВ. НАМ 270 ДНІВ

ОСТАННЄ

ІГОР ЖДАНОВ

Pacta sunt cervanda або про гарантії та наболіле

СВІТЛАНА ГРИЦЕНКО

Місце гідності: чому реабілітаційні центри для військових руйнують бар’єри

ОЛЕКСАНДР ДОМБРОВСЬКИЙ

"Alaska Corporation"! Робимо ставки, панове? Чи все і так зрозуміло?!

ОЛЕНА ШУЛЯК

Реформа житлової політики: службове житло без приватизації

ВОЛОДИМИР БОРЕЙКО

Через війну Україна втратила практично всі степові заповідники. Потрібно створювати нові

ЄВГЕН КІРІЧЕНКО

Загублені між кордонами: як Україні повернути своїх громадян

ОЛЕКСАНДР КРАМАРЕНКО

Економічна вірусологія

ОЛЕКСАНДР ДОМБРОВСЬКИЙ

"Нафта & K*" – чорна кров війни?!

ІГОР БУРАКОВСЬКИЙ

Післямова

ВОЛОДИМИР КРЕЙДЕНКО

Небо без перепон: як законопроєкт №13463-1 може запустити революцію в персональній авіації України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА