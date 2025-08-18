Через АІ до успіху. Тренди хмарних технологій в Україні

Автор: Володимир Бєлов, Country Director GigaCloud в Україні

2025 рік став для українського бізнесу періодом обдуманих рішень і адаптації до нових умов на ринку хмарних технологій. Гнучкість, безпека та масштабованість стали основними критеріями при виборі хмарної інфраструктури, що дозволяє компаніям залишатися конкурентоспроможними навіть під час війни та нестабільності.

Головним трендом залишається швидке зростання інтересу до штучного інтелекту (AI). Українські компанії, незважаючи на складнощі, активно вивчають можливості для впровадження AI-рішень. Хмарні платформи, що підтримують графічні процесори NVIDIA, стали основною інфраструктурою для таких проєктів. Проте найсерйознішою перешкодою для розвитку AI залишається дефіцит фахівців.

Ринок хмарних послуг в Україні: зростання попиту та трансформація моделей

На українському ринку хмарних послуг спостерігається стабільне зростання, зокрема через популяризацію приватних хмарних рішень, які забезпечують більший контроль над даними та відповідність вимогам безпеки. 2024 рік показав, що все більше компаній середнього та великого бізнесу віддають перевагу приватним хмарам, що забезпечують високий рівень безпеки і конфіденційності.

Це є результатом змін у стратегії бізнесів, які більше не використовують хмари лише для зберігання даних, а інтегрують їх у свою загальну бізнес-стратегію. Приватні хмари стали важливим інструментом для оптимізації витрат та підвищення продуктивності.

Кібербезпека як стратегічний пріоритет

З початку повномасштабного вторгнення в Україні кібербезпека стала одним із головних пріоритетів для компаній. Раніше багато бізнесів мали лише формальні плани на випадок атак або збою в роботі IT-систем. Сьогодні ж компанії активно впроваджують рішення для забезпечення кібербезпеки та безперервності бізнесу, таких як PAM, SIEM, SOC, шифрування та захист від DDoS-атак.

Ключовим трендом є інтеграція кібербезпеки у саму архітектуру хмарних рішень. Це дозволяє забезпечити максимальний рівень захисту даних та інфраструктури, а також знижує ризики від можливих кіберзагроз.

Партнерство і розвиток екосистеми хмарних рішень

Розвиток партнерських мереж є важливим трендом, оскільки компанії активно шукають нових партнерів для спільної розробки рішень та інтеграції хмарних технологій. Зростання кількості партнерів серед розробників програмного забезпечення та системних інтеграторів дозволяє більш ефективно вирішувати складні та масштабні проєкти, що стають все популярнішими на українському ринку.

Майбутнє хмарних рішень в Україні

Згідно з прогнозами, український ринок хмарних послуг продовжить зростати, зокрема завдяки впровадженню нових технологій AI та більш глибокій інтеграції хмар у бізнес-стратегії компаній. Водночас, основними факторами розвитку залишаються високий попит на приватні хмари та необхідність у кібербезпеці. Це все вказує на те, що хмари будуть не просто інструментом для бізнесу, а стануть його важливою складовою частиною для досягнення стійкості та конкурентоспроможності.