Цифровий суверенітет: чому українські хмарні провайдери об’єдналися в єдиний Альянс

Володимир Бєлов, GigaCloud Country Director in Ukraine

22 квітня в Україні створили Альянс цифрового суверенітету, до якого долучилися хмарні провайдери GigaCloud, De Novo та датацентр «ПАРКОВИЙ».

Ідея такого об’єднання в команди GigaCloud була доволі давно, тож коли генеральний директор De Novo Максим Агєєв у своїй колонці для Interfax привернув увагу до недоліків збереження критичних даних за кордоном, ми відразу звернулися з пропозицією створення спільного об’єднання. Ми погоджуємося з його зауваженням, що «без діалогу з вітчизняними провайдерами не створиться інноваційна екосистема». Тож вирішили створити платформу для цього діалогу. Ці ідеї також відгукнулися директору датацентру "ПАРКОВИЙ" Володимиру Покатілову — так три наші компанії й дали поштовх утворенню Альянсу, до якого, ми сподіваємося, доєднаються й інші провайдери та розробники хмарних продуктів.

А поки я розповім детальніше, чому ми це зробили та які конкретні дії пропонуємо.

Криза довіри у світовому цифровому середовищі

Суверенітет у кіберпросторі зараз є особливо актуальним через декілька причин:

У першу чергу, це питання національної безпеки, яке гостро постало в умовах політичної та економічної нестабільності. Через, скажімо, міжнародні конфлікти уряд певної країни може змусити свого провайдера відключити іншій державі доступ до сервісів, заблокувати акаунти чи передати йому конфіденційні дані. Можна сказати, що подібний сценарій ми в Україні проходили після 2022 року, коли користуватися сервісами країн-агресорів стало просто небезпечно, і багатьом компаніям довелося в екстреному режимі шукати альтернативу.

Цифровий суверенітет стає фактором економічної незалежності. Власна екосистема зберігає кошти всередині країни. А збереження технологічного контролю дає можливість самостійно змінювати, розширювати рішення без обмежень вендора чи політик ліцензування. Локальні екосистеми стимулюють власні розробки, створення стартапів, і дають більше простору для інновацій.

Раніше про нього більше говорили уряди, тепер — це одна з головних вимог бізнесу, який прагне повного контролю над своїми даними, особливо у часи розвитку генеративного ШІ. Компанії хочуть бути впевненими: їхня інформація зберігається так, щоб їх не могли вкрасти конкуренти з інших країн, а дані їхніх клієнтів використовувалися з дотриманням етичних і правових стандартів.

Суверенні хмари, регіоналізація ІТ-інфраструктури — ці тенденції формуються вже понад десятиліття. Світ рухається до моделі, де дані мають зберігатися та оброблятися в межах довіреної юрисдикції.

Тому створення Альянсу — це відповідь на глобальний попит. Ми рухаємося у фарватері європейських ініціатив, адаптуючи досвід до українського контексту.

Критична інфраструктура всієї країни — не може бути предметом довіри, і всі державні реєстри, медичні системи, військові дані, фінансова звітність тощо мають зберігатися так, щоб бути під захистом української юрисдикції. А ще краще — вони мають зберігатися в Україні.

Основні задачі Альянсу

Одна з головних наших цілей — забезпечити, щоб критична інфраструктура перебувала в межах України, а не на територіях інших держав, де можуть виникати загрози від зовнішнього впливу або доступу до інформації без належного контролю.

Для цього потрібно зробити умови настільки сприятливими, щоб український користувач прагнув обирати своє. Зокрема, сформувати спільні правила і стандарти для хмарних послуг та датацентрів в Україні. Це дозволить забезпечити прозорість на ринку, підвищити довіру до послуг та забезпечити однакові вимоги до всіх учасників.

Сильна національна хмарна екосистема неможлива без єдиних правил гри. Це давно усвідомили європейські країни: там локальні хмарні провайдери об’єднуються в асоціації, щоб спільно впливати на формування політик і стандартів. У Франції діє Hexatrust — асоціація, що просуває ідеї цифрового суверенітету й кіберзахисту. У Німеччині потужну позицію мають учасники eco Association of the Internet industry та ініціативи GAIA-X.

Ми переконані, що Україні також потрібен власний потужний голос у міжнародній хмарній спільноті, тож Альянс буде відстоювати інтереси національного ринку та брати участь у створенні зрозумілої й стабільної нормативної бази для хмарної індустрії. Якщо не заявляти спільно і злагоджено про потреби всього ринку, виникають прогалини в комунікації, де уряд може просто упустити специфіку окремих галузей. І в цьому плані всі українські провайдери — в одному човні.

Для України створення Альянсу — це перша спроба координувати голос локального ринку, сформулювати вимоги до сервісів та захисту даних, і, найголовніше, говорити з державою та міжнародними партнерами як єдиний суб'єкт.

Виклики та як їх подолати

Навіть в умовах війни ми переконані: зберігати й обробляти критичні дані можна надійно завдяки багатодоменній архітектурі. Це означає не просто фізичну розподіленість датацентрів, а створення мережі незалежних, але взаємопов’язаних майданчиків, здатних підтримувати роботу один одного в будь-яких умовах. Такий підхід забезпечує стійкість цифрової інфраструктури навіть за найгірших сценаріїв.

Щоб підсилити цей принцип, ми розглядаємо можливість створення в Україні цифрових посольств (Data Embassies) — датацентрів за кордоном, які юридично залишаються під національною юрисдикцією. Наприклад, GigaCloud вже має два партнерські майданчики в ЄС — Atman та Equinix. Це дозволяє зберігати дані клієнтів не тільки на території України, але й у межах Європи, не втрачаючи контролю над ними та дотримуючись вимог українського законодавства.

Один із ключових напрямів нашої роботи — формування зрозумілих і сучасних правил гри для галузі. Це неможливо без постійного діалогу з державою. Ми вже ініціюємо зустрічі з представниками уряду, щоб разом напрацьовувати нормативну базу, яка враховує реальність цифрового суверенітету. Зокрема, йдеться про чіткі юридичні умови для обробки державних даних у хмарі, стандарти зберігання критичної інформації та гарантії дотримання української юрисдикції. вже розпочали роботу над законодавчими ініціативами щодо критеріїв розміщення державних даних у хмарах. Ми переконані, що лише в партнерстві бізнесу та держави можна побудувати національну цифрову екосистему, якій довірятимуть і люди, і інституції.

Альянс — це про незалежність, але не ізоляцію. Ми відстоюємо цифровий суверенітет, водночас залишаючись відкритими до партнерства. Тож співпрацюватимемо з європейськими асоціаціями на рівних, щоб обмінюватися досвідом, впроваджувати взаємні стандарти та формувати такі правила, які враховують як глобальні тренди, так і потреби української цифрової екосистеми. Ми виступаємо за європейську інтеграцію на основі принципів цифрового суверенітету.

Головне: ми зробили перший крок до спільної взаємодії українських провайдерів. І хочемо, щоб ринок нас підтримав і також доєднувався до ініціатив. Цифровий суверенітет — це стратегічна необхідність, яку ми повинні втілити разом.