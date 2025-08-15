"Alaska Corporation"! Робимо ставки, панове? Чи все і так зрозуміло?!

Олександр Домбровський, Голова правління "Global 100%REnewable"

З початку 2025-го світ перевернувся! На 180 градусів. З ніг на голову, чи з голови на ноги. Назавжди. Ніяких ілюзій щодо повернення!

Жити ілюзіями, що завтра буде як учора - це утопія, а можливо, й злочин. Ми зобов’язані готувати себе, своїх рідних і близьких, свою країну до надзвичайно складного завтра. Ми повинні дивитися за горизонт у туманне майбутнє, а не наївно жити з повернутою головою у вчора.

У новому світі треба бути дуже сильним. Право сили сьогодні замінило право закону і міжнародного права, моралі й фундаментальних засад демократії.

Світ став жорстокіший, цинічніший, продажніший і кривавіший, ніж той, до якого ми звикли.

Уже практично немає "Заходу", в сенсі до якого ми звикли. "Захід" не тільки ослаб, але й знищує сам себе в конвульсіях політичного і соціального шоу і популізму.

Уже немає "Сходу" в старому розумінні. Проявляється щось нове і велике, що претендує не тільки на Схід, але й на Північ і Південь.

Ми зобов’язані це розуміти і глибоко аналізувати!

Невиразні контури цього нового жорстокого світу все більше проявляються в тривожному і розмитому тумані завтрашнього дня.

Alaska Corporation. Чого очікувати?!

Думаю, що рішення давно прийняті. Все практично куплено і проплачено. Завдання сформовані. Зобов’язання обох сторін покладені на стіл.

Нічого особистого - тільки бізнес на двох. Дуже великий. Такого планетарного бізнес-проєкту людство ще не знало.

Претензія на монополію практично більшості критично важливих ресурсів Північної півкулі, що складає близько 70% усіх планетарних ресурсів - ціль супер амбіційна. Це бізнес на сотні трильйонів доларів на багато десятиліть уперед. Деякі сім’ї і команди в напруженому очікуванні.

Все це прикрито фарсом дешевого глобального політичного шоу однієї людини. Не дуже послідовної, але егоцентричної й самозакоханої.

Другий учасник - жорстокий, холоднокровний стратег - готовий піти на мільйонні жертви заради реалізації своїх месійних планів.

Їм потрібні Канада і Гренландія, які вони планують окупувати, орендувати або приєднати будь-якою ціною.

Якщо гіпотетично допустити, що Канада і Гренландія можуть бути "поглинуті", тоді "Alaska Corporation" займатиме приблизно 26% усієї суші Землі і біля 39% всієї материкової суші Північної півкулі.

У цій парадигмі їм заважає Європейський Союз, який вони планують послабити й переформатувати під себе. Але кожен - по-своєму.

Для них Україна - як фурункул, що здавалося, вискочив неочікувано й запалив високою температурою все тіло.

І критичне завдання - це українське "енергетичне" запалення ліквідувати. Будь-якою ціною: чи переговорним лікуванням, чи жорстокою (спец)операцією.

Але! Є дуже серйозні "але"!

У кожної сторони - різні цілі. І різні образи.

Хтось - бізон, хтось - ведмідь, а хтось - цілий дракон. І оркестр навряд чи вийде. Різні стратегії й політичні партитури.

Бізон хоче втягнути ведмедя у величезний спільний бізнес, витягнути з глибокої економічної пастки, в яку той потрапив через війну в Україні. Ціль відірвати його від дракона, стратегічного партнера і вожака сьогодні.

У свою чергу, ведмідь хоче повернути силу глобального звіра або, як мінімум, стати рівним партнером тисячолітнього дракона. Але для цього ведмідь повинен обдурити або, краще, задушити бізона в обіймах, щоб потім забрати всю здобич собі або поділити її з драконом.

Звичайно, нас дивує така сильна повага й любов старого/нового бізона до ведмедя. Неадекватне бажання величезної здобичі - може бути лише частиною відповіді.

Або, можливо, що бізон у молодості згрішив, і його виростили й виховали на комплексах цієї зради, за які тепер потрібно "любити" і розплачуватися.

Розплачуватися черговою зрадою - тільки тепер по примусу.

Зрадою своїм учорашнім стратегічним партнерам із G7. Зрадою партнерам із НАТО, які на тебе розраховували.

І нарешті - зрадою принципам демократії і міжнародного права, які американський Білий орел понад 200 років декларував як гарантію власної Конституції та Свободи.

Ця модель поведінки, яка багато чого пояснює, але не все.

Тому що біля пенсійного бізона є надзвичайно амбіційні й професійні команди віцепрезидента і держсекретаря.

А сучасні й супер професійні цифрові команди, що за ними стоять, - це вже дуже серйозно.

Ці сучасні цифрові зграї, об’єднані й підсилені штучним супер інтелектом, можуть загризти будь-якого Ведмедя. Але Дракона загризти буде не по зубах. Хоча покусати - зможуть точно.

Але незабаром ситуація проясниться.

На півночі ведмідь стає білим, а бізон у холоді жити не може.

Подивимося, як на таке "глобальне потепління" відреагує Дракон!

Тому робіть ставки, панове, - якщо хочете втратити гроші!

Здається, все і так зрозуміло. Але потрібно враховувати, що цей процес може бути довгим - залежно від супротиву багатьох.

PS. І найголовніше!

Україна - не фурункул!

Ні для "звірів", ні для людей.

Україна - це країна і гордий народ, який має право як на життя, так і на свій власний шлях у цьому житті. При всіх проблемах, які в нас накопичилися.