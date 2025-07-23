Чому "Газпром" програє Labubu

В’ячеслав Бутко, економіст, економічний радник Київського безпекового форуму

Цього тижня стало відомо, що капіталізація (тобто ринкова вартість) російського "Газпрому" стала менше за капіталізацію компанії Popmart, яка є виробником іграшок Labubu. Це свідчення не стільки популярності монструозних іграшок, скільки карколомної втрати ринків збуту та ринкової вартості "Газпрому" внаслідок огороджування цивілізованого світу від РФ та російських енергоносіїв, яке почалось після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За вказівкою президента РФ Володимира Путіна "Газпром" з 27 липня 2022 року знизив прокачування газу до Європи до 20% від проектної потужності газопроводів. Обмеження постачання газу бачилось тоді керівництву РФ вдалим стратегічним кроком - остання можливість використати газ як інструмент тиску на Європу з метою примусити ЄС відмовитись від підтримки України, бо надалі цей важіль тиску знизив би свою ефективність по мірі відмови Європи від російських енергоносіїв, для якого був потрібен чималий час.

Але ЄС гідно прийняв виклик. По-перше, Європейський Союз (як інститутція плюс країни-члени) надав Україні 160 млрд. євро гуманітарної, фінансової та військової допомоги від початку повномасштабного вторгнення Росії. По-друге, ЄС рухається до повної відмови від російських енергоносіїв. Бо газ із інструменту економічного шантажу перетворився у повноцінну зброю Росії. Єврокомісія наблизилась до вирішальної фази у втілення планів, які передбачають повну відмову від імпорту газу та інших енергоресурсів із Росії до ЄС. Дорожня карта, представлена в травні, містить міри щодо реалізації заходів із метою покласти край енергетичній співпраці Євросоюзу та РФ. По-третє, ЄС серйозно підійшов до питань енергоефективності та енергозбереження - знизив споживання газу на 19,5% (332 млрд. куб. в 2024 році проти 412 млрд. куб. м. в 2021 році, останньому довоєнному).

В 2021 році "Газпром" поставив до Європи 163 млрд. куб. газу. В 2024 році – 32 млрд. куб. м. Падіння – в 5,1 рази. В 2021 році частка російського газу становила 39% ринку Європи. В 2024 році частка "Газпрому" була 10%.

За три роки (2022-2024) від європейського бізнесу "Газпрому" залишився один маршрут поставок на європейський ринок - "Турецький потік" та його гілки від кордону Туреччини та Угорщини на північ до Угорщини та Словаччини, що становить 16-17 млрд. куб. м. на рік довгострокових контрактів з портфеля, який до 2022 року (до початку війни) становив 155 млрд. куб. Обидві нитки "Північного потоку – 1" пошкоджені, "Північний потік – 2" не може бути запущений без схвалення Німеччини, яка чітко займає проукраїнську позицію. А 18-ий пакет санкцій ЄС фактично ставить хрест на експлуатації обох "потоків". Газопровід "Ямал – Європа" закрито для транзиту через Польщу. Транзит через Україну зупинено з січня 2025 року. Обсяг транзиту в 2024 році був 15,5 млрд. куб. м. Тепер й цей обсяг для "Газпрому" "випав". "Газпром" вимушено вийшов зі своїх європейських дочірніх компаній - Gazprom Germania, Gazprom Marketing & Trading, тощо. Називаючи речі своїми іменами, його виключили з цих компаній. В 2022 році "Газпром" розірвав кілька довгострокових контрактів, частина з них були припинені через відмову контрагентів переходити на розрахунки в рублях (така була вимога Путіна) або через закриття маршрутів транспортування.

Отже, є наступні результати для "Газпрому" від зовнішньополітичних та військових авантюр Путіна:

- втрата високомаржинального, великого за обсягом, дуже платоспроможного ринку Європи;

- крах проєкта турецького газового хабу – Туреччина скористалась складним становищем "Газпрому" й вимагала знижки ціни газу на 25% та відтермінування сплати на рік, при цьому трубу через Чорне море прийшлося прокладувати "Газпрому" за свій кошт, але існують великі військові ризики;

- капіталізація "Газпрому" станом на липень 2025 року становить 38 млрд. дол.

В той час, як капіталізація компанії Popmart, виробника плюшевих іграшок у вигляді монстрів під торговою маркою Labubu зараз становить 41 млрд. дол.

Керівник "Газпрому" Олексій Міллер в 2008 році стверджував, що капіталізація "Газпрому" через 7-8 років (тобто в 2015-2016 роках) буде 1 трлн. дол. А зараз капіталізація 38 млрд. дол. В 26,3 рази менше. Й на 7% менше, ніж капіталізація "Лабубу". Не факт, що капіталізація "Газпрому" не продовжить зменшуватися.