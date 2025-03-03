Геополітичний Мерцишор: актуальність виросла

Євген Магда, директор "Інституту світової політики"

Мерцишор – свято приходу весни, яке відзначають у Болгарії, Молдові, Румунії, низці регіонів України 1 березня. Рік тому я пропонував надати цьому святу компонент геополітичної актуальності. З того часу потреба подібної оптимізації лише виросла.

Нові виклики, високий рівень турбулентності міжнародних відносин мають підштовхувати офіційний Київ до демонстрації власних спроможностей підсилювати регіональну безпеку. До цього зобов’язують і війна проти Росії, і потенціал нашої держави. Формування добросусідства – один з важливих та реалістичних інструментів нарощування суб’єктності. Відтак формат геополітичного Мерцишору можуть створити держави, які відносно нещодавно стали членами ЄС та НАТО (Болгарія та Румунія) та країни, які прагнуть вступити до ЄС (Молдова та Україна).

Всі чотири країни присутні у басейні Чорного моря та стикаються з різними проблемами. Україна веде війну проти Росії, Болгарії властива значна політична турбулентність, у Румунії та Молдові відповідно цього року пройдуть непрості президентські та парламентські вибори. Створити додатковий інструмент зміцнення позицій та проведення регіональних консультацій виглядає не зайвим. Нагадаю, що Болгарія у роки існування Варшавського договору була одним з основних виробників боєприпасів (і зараз відновлює потужності). Румунія розглядається НАТО як активний гравець східного флангу Альянсу, на території держави розбудовується потужна військова база «Міхаіл Когелнічану». Молдові рано чи пізно доведеться відмовитися від формального нейтралітету – такою є логіка розвитку подій в регіоні.

Завдання та форми діяльності формату геополітичного Мерцишора на поточному етапі виглядають наступними:

Зміцнення безпеки у регіоні Чорного моря в умовах російської широкомасштабної агресії проти України

Створення спільного підрозділу (сухопутної бригади чи військово-морської флотилії) за зразком ПолЛитУкрБриг імені Костянтина Острозького з використанням досвіду співпраці Молдови, Румунії та України у цій сфері.

Сприяння європейській інтеграції Молдови та Україні, дієва допомога пострадянським республікам на старті процесу переговорів про вступ до ЄС

Протидія негативному впливу Росії на перебіг виборів у Молдові та Румунії, протидія поширенню фейків та дезінформації про війну в Україні

Сприяння захисту екології Дністра та Дунаю, створення спільних підходів до вирішення екологічних проблем Чорного моря.

Створення передумов для позитивних змін в інвестиційному кліматі Молдови та України, покращення добробуту Болгарії та Румунії

Зміцнення енергетичної безпеки регіону шляхом участі у проєкті Тримор’я

Узгодження позицій у питаннях використання Чорного моря, транзиту товарів та послуг тощо.



Запропонований квартет – не виключно святковий формат, а механізм, який спроможний серед іншим ефективно протидіяти турбулентності міжнародних відносин. Саме тому консультації щодо його утворення варто розпочинати якнайшвидше.