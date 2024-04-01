Війна України з Росією - час працює проти обох сторін. Проте - по-різному

У понеділок, 1 квітня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Війна України з Росією - час працює проти обох сторін. Проте - по-різному".

Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян, політичний оглядач Леонід Швець (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

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