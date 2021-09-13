Телеком

13:28 13.09.2021

"Киевстар" летом включил 4G на частотах 900 МГц в 14 городах

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"Киевстар" летом включил 4G на частотах 900 МГц в 14 городах

Мобильный оператор "Киевстар" в течение лета 2021 года включил скоростной интернет на частотах 900 МГц еще в 14 городах, благодаря чему становится лучше работа сети в помещениях.

Как сообщила пресс-служба компании в понедельник, среди новых городов, где заработал LTE900, Киев, Львов, Одесса, Харьков, Хмельницкий, Луцк, Ровно, Черновцы, Ивано-Франковск, Тернополь, Мелитополь, Белая Церковь и Каменец-Подольский.

В целом с начала года благодаря низким частотам "Киевстар" улучшил работу сети в 22 городах Украины, где в общей сложности проживает 12 млн человек. Для этого, как отмечается, мобильный оператор установил почти 700 базовых станций, работающих в диапазоне LTE900.

"Благодаря этому удалось, в частности, усилить сигнал внутри помещений. Ведь сигнал на низких частотах лучше проникает через стены зданий, по сравнению с сигналом на высоких частотах", - говорится в сообщении.

При этом оператор отмечает, что его ключевая задача – расширение 4G-покрытия в маленьких селах благодаря частотам 900 МГц.

Согласно его данным, 4G от "Киевстара" сегодня работает в более чем 16 тыс. городов и сел, где проживает 89% населения Украины.

Теги: #4g #киевстар
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