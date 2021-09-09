"Медиа Группа Украина" договорилась о трансляции своих каналов новой американской ОТТ-платформе Boss TV

Медиахолдинг "Медиа Группа Украина" (МГУ, Киев) договорилась с американским стриминговым сервисом Boss TV о трансляции четырех собственных каналов, а также четырех партнерских каналов.

Как отмечается в сообщении "Медиа Группа Украина", распространенном в среду вечером, основная аудитория Boss TV – этнические общины во всем мире.

"Теперь зрители Boss TV могут подписаться на предложение a la carte, в которое включены собственные каналы "Медиа Группы Украина": "Украина 24", "Украина 1", "Украина 2", "NLO TV 2", а также традиционные каналы партнеров: Star Cinema, Star Family, X-Sport и "Рыбалка TV".

"Мы укрепляем позиции нашей международной дистрибуции – запускаем один за другим пакеты украинского производства. Это третий провайдер, с которым мы подписали подобную сделку. Каждый из них имеет высокий технологический уровень. Партнерство с Boss TV даст нам возможность охватить аудиторию украинцев в Северной и Южной Америке, которая потребляет контент с использованием таких гаджетов, как планшеты и смартфоны, а также через интернет", - цитируется в сообщении директор департамента дистрибуции платных каналов МГУ Александр Ремезовский.

Отмечается, что пользователи Boss TV будут использовать наименьшую пропускную способность, и будут получать максимально возможное разрешение видео без ущерба для качества видео/звука.

"Цифровая платформа Boss TV позволяет потребителям транслировать контент в режиме реального времени и по запросу, а также предлагает обширные инструменты маркетинга, обработки данных и аналитики, которые дают возможность бизнесу получать доход и расширять взаимодействие со своей аудиторией. Благодаря нашей платформе "Медиа Группа Украина" сможет получить доступ к информации об абонентах в режиме реального времени, что позволит ей лучше понять свою аудиторию и соответствующим образом использовать свои бизнес-возможности и контент", – цитирует медиахолдинг слова директора по развитию глобального бизнеса Boss TV Хосе Патерностро (Jose Paternostro).

По данным МГУ, телекнал "Украина 24" уже доступен более чем в 15 странах мира 30 миллионам домохозяйств, а украинские ТВ-пакеты уже доступны для украинцев в Португалии и Канаде.

Как сообщалось, в конце июля 2021 года "Медиа Группа Украина" заключила сделку с крупнейшим португальским провайдером MEO (Altice Telecom Portugal) на трансляцию своих и партнерских телеканалов.

"Медиа Группа Украина" объединяет национальный эфирный телеканал "Украина", общенациональный информационный телеканал "Украина 24", развлекательный молодежный телеканал "НЛО TV"; тематические каналы "Индиго TV", телеканалы "Футбол 1/2/3"; региональные телеканалы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма"; оператор спутникового телевидения Xtra TV; международные каналы Ukraine 1/ Ukriane 2, NLO TV 1/ NLO TV 2; продакшн-компании "Теле Про", "Допоможемо ТВ"; медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг"; новостную группу "Украина", мультимедийную платформу "Украина" - теленовости "Сегодня" и сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект Vogue UA и ОТТ-платформу OLL.TV.

Собственником медиахолдинга является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.

Boss TV – новая платформа OTT, разрабатываемая в США с дистрибуцией в Латинской Америке и других регионах. Boss TV предоставляет решение IP-HDTV, с возможностями персонализации и установления связей с социальными сетями, целевой рекламой, покупкой в один клик в реальном времени и играми, обеспечивая интерактивные возможности мультимедиа высокой четкости на каждом устройстве.