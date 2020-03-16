Телеком

10:38 16.03.2020

"Медиа Группа Украина" переносит дату смены модели дистрибуции телеканалов "Футбол 1/2"

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"Медиа Группа Украина" переносит дату смены модели дистрибуции телеканалов "Футбол 1/2"

"Медиа Группа Украина" (МГУ, Киев) приняла решение перенести дату перехода телеканалов "Футбол 1/2" на модель дистрибуции a la carte, сообщается на сайте МГУ.

Как отмечается, причинной данного решения является приостановка ряда Чемпионатов по футболу, а также возможность отмены других значимых турниров, в том числе и под эгидой УЕФА.

Информация о новой дате смены модели дистрибуции будет представлена позже.

ООО "Медиа Группа Украина" объединяет национальный эфирный телеканал "Украина", развлекательный молодежный телеканал "НЛО TV"; тематический телеканал "Индиго TV"; тематические каналы "Футбол 1"/"Футбол 2"; региональные телеканалы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма"; оператор спутникового телевидения Xtra TV; международные каналы Ukraine 1/ Ukriane 2, NLO TV 1/ NLO TV 2; продакшн-компании "Теле Про", "Допоможемо ТВ"; медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг"; мультимедийную платформу "Сегодня" - теленовости "Сегодня" и сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект Vogue UA.

Теги: #медиа_группа_украина #футбол
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