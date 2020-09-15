МГУ считает конкурс АРМА на управление УМХ непрозрачным, обратится в суд

"Медиа Группы Украина" (МГУ) считает повторный конкурс Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) по отбору управляющего активами "Украинского Медиа Холдинга" (УМХ) проведенным непрозрачно и с нарушением действующего законодательства.

"Заявляем, что права "Медиа Группы Украина" как равноправного участника конкурса были нарушены. "Медиа Группа Украина" обращается в суд и обжалует действия АРМА. Считаем, что результаты конкурса должны быть отменены", - говорится в официальном заявлении МГУ, текстом которого располагает "Интерфакс-Украина".

По мнению МГУ, передача имущества, имущественных и корпоративных прав, ценных бумаг УМХ должна происходить в соответствии с нормами действующего законодательства Украины, а именно - через электронную систему ProZorro и с открытыми данными предварительно проведенной оценки активов, выставляемых на конкурс.

В МГУ подчеркивают, что перед началом конкурса необходимо было провести оценку активов, выставляемых на конкурс, а участникам конкурса – представить информацию об этих активах, на основе которой можно было бы составлять реальные бизнес-программы активов УМХ.

Поскольку указанные данные не были предоставлены участникам конкусра, в МГУ возник вопрос относительно оснований для формирования конкурсного предложения, в частности доходов от управления активами УМХ, предоставленного победителем конкурса, а именно относительно прогнозируемого ежемесячного дохода в размере 32,276 млн грн (без НДС), из которых 7,993 млн грн победитель планирует перечислять в госбюджет.

Как отмечается в заявлении МГУ, при попытке составить реальную и объективную экономическую программу развития активов УМХ МГУ получила от АРМА только перечень юридических лиц, в конце которого говорилось, что АРМА не располагает дополнительными сведениями о юридических лицах, акциях, имущественных правах интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг, о недвижимом и движимом имуществе, полиграфическом оборудовании и другие данных, указанных в обращении, поскольку наличие такой информации не является обязательным условием для принятия в управление АРМА арестованных активов.

"Ни один ответственный экономист или финансист на основе этой информации не стал бы составлять бизнес-программу, которая должна гарантировать динамичное развитие этих активов, а также ежемесячные миллионные отчисления в бюджет", - подчеркивают в МГУ.

По мнению медиагруппы, есть шанс, что другие участники конкурса получили более полную информацию от АРМА и имели возможность составить детальные экономические программы, поскольку конкурсные условия не содержали какой-либо конкретики относительно активов УМХ, а вся дополнительная информация предоставлялась АРМА "в индивидуальном порядке и даже, возможно, в разных объемах".

Как сообщалось, "1+1 Интернет" победило в конкурсе на управление активами медиахолдинга УМХ, предложив, по данным АРМА, наиболее выгодные экономические условия управления активами, в том числе самую высокую сумму гарантированных ежемесячных перечислений в государственный бюджет в размере 5 млн грн, а также прогнозируемые поступления в госбюджет в сумме почти 8 млн грн ежемесячно.

В конкурсе принимали участие шесть компаний: "Издательство Украинский медиа дом", "Коммуникационный хаб "Экономика", "Объединенная Медиа Группа", ООО "Сегодня мультимедиа", ООО "1+1 Интернет" и "Издательский дом Масави".

В госреестре владельцем "1+1 Интернет" указано Grintwood Investments Limited, конечного бенефициара которого установить невозможно, однако, согласно структуре собственности телерадиокомпании "Студия 1+1", на ее сайте совладельцами Grintwood Investments Limited выступали Игорь Коломойский и Игорь Суркис.

Чистый финансовый результат ООО "1+1 Интернет" за 2018 год составил 14,196 млн грн. Поступления от реализации продукции, согласно банковским выпискам за период с 1 февраля 2020 года по 31 июля 2020 года, предоставленные АРМА ООО "1+1 Интернет", составляют около 259 млн грн.