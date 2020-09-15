Телеком

12:46 15.09.2020

МГУ считает конкурс АРМА на управление УМХ непрозрачным, обратится в суд

3 мин читать
МГУ считает конкурс АРМА на управление УМХ непрозрачным, обратится в суд

"Медиа Группы Украина" (МГУ) считает повторный конкурс Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) по отбору управляющего активами "Украинского Медиа Холдинга" (УМХ) проведенным непрозрачно и с нарушением действующего законодательства.

"Заявляем, что права "Медиа Группы Украина" как равноправного участника конкурса были нарушены. "Медиа Группа Украина" обращается в суд и обжалует действия АРМА. Считаем, что результаты конкурса должны быть отменены", - говорится в официальном заявлении МГУ, текстом которого располагает "Интерфакс-Украина".

По мнению МГУ, передача имущества, имущественных и корпоративных прав, ценных бумаг УМХ должна происходить в соответствии с нормами действующего законодательства Украины, а именно - через электронную систему ProZorro и с открытыми данными предварительно проведенной оценки активов, выставляемых на конкурс.

В МГУ подчеркивают, что перед началом конкурса необходимо было провести оценку активов, выставляемых на конкурс, а участникам конкурса – представить информацию об этих активах, на основе которой можно было бы составлять реальные бизнес-программы активов УМХ.

Поскольку указанные данные не были предоставлены участникам конкусра, в МГУ возник вопрос относительно оснований для формирования конкурсного предложения, в частности доходов от управления активами УМХ, предоставленного победителем конкурса, а именно относительно прогнозируемого ежемесячного дохода в размере 32,276 млн грн (без НДС), из которых 7,993 млн грн победитель планирует перечислять в госбюджет.

Как отмечается в заявлении МГУ, при попытке составить реальную и объективную экономическую программу развития активов УМХ МГУ получила от АРМА только перечень юридических лиц, в конце которого говорилось, что АРМА не располагает дополнительными сведениями о юридических лицах, акциях, имущественных правах интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг, о недвижимом и движимом имуществе, полиграфическом оборудовании и другие данных, указанных в обращении, поскольку наличие такой информации не является обязательным условием для принятия в управление АРМА арестованных активов.

"Ни один ответственный экономист или финансист на основе этой информации не стал бы составлять бизнес-программу, которая должна гарантировать динамичное развитие этих активов, а также ежемесячные миллионные отчисления в бюджет", - подчеркивают в МГУ.

По мнению медиагруппы, есть шанс, что другие участники конкурса получили более полную информацию от АРМА и имели возможность составить детальные экономические программы, поскольку конкурсные условия не содержали какой-либо конкретики относительно активов УМХ, а вся дополнительная информация предоставлялась АРМА "в индивидуальном порядке и даже, возможно, в разных объемах".

Как сообщалось, "1+1 Интернет" победило в конкурсе на управление активами медиахолдинга УМХ, предложив, по данным АРМА, наиболее выгодные экономические условия управления активами, в том числе самую высокую сумму гарантированных ежемесячных перечислений в государственный бюджет в размере 5 млн грн, а также прогнозируемые поступления в госбюджет в сумме почти 8 млн грн ежемесячно.

В конкурсе принимали участие шесть компаний: "Издательство Украинский медиа дом", "Коммуникационный хаб "Экономика", "Объединенная Медиа Группа", ООО "Сегодня мультимедиа", ООО "1+1 Интернет" и "Издательский дом Масави".

В госреестре владельцем "1+1 Интернет" указано Grintwood Investments Limited, конечного бенефициара которого установить невозможно, однако, согласно структуре собственности телерадиокомпании "Студия 1+1", на ее сайте совладельцами Grintwood Investments Limited выступали Игорь Коломойский и Игорь Суркис.

Чистый финансовый результат ООО "1+1 Интернет" за 2018 год составил 14,196 млн грн. Поступления от реализации продукции, согласно банковским выпискам за период с 1 февраля 2020 года по 31 июля 2020 года, предоставленные АРМА ООО "1+1 Интернет", составляют около 259 млн грн.

Теги: #арма #медиа_группа_украина #умх
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:11 14.09.2020
"1+1 media" ожидает проведения оценки активов УМХ с привлечением независимых экспертов и одобрения АМКУ

"1+1 media" ожидает проведения оценки активов УМХ с привлечением независимых экспертов и одобрения АМКУ

11:47 14.09.2020
"1+1 Интернет" победило в конкурсе на управление активами медиахолдинга УМХ – АРМА

"1+1 Интернет" победило в конкурсе на управление активами медиахолдинга УМХ – АРМА

10:24 12.09.2020
"1+1 Интернет" победило в конкурсе на управление активами медиахолдинга УМХ – АРМА

"1+1 Интернет" победило в конкурсе на управление активами медиахолдинга УМХ – АРМА

19:04 10.09.2020
Менеджмент УМХ просит Коломойского забыть о медиахолдинге – открытое письмо

Менеджмент УМХ просит Коломойского забыть о медиахолдинге – открытое письмо

11:19 03.09.2020
АРМА в конкурсе на управление активами УМХ требует от участников получения согласия у связанных с собственником холдинга лиц - 1+1 media

АРМА в конкурсе на управление активами УМХ требует от участников получения согласия у связанных с собственником холдинга лиц - 1+1 media

16:04 28.07.2020
Управлять активами МГУ хотели 7 компаний, предлагали отчислять в бюджет от 0,1 до 2,1 млн грн/мес. - АРМА

Управлять активами МГУ хотели 7 компаний, предлагали отчислять в бюджет от 0,1 до 2,1 млн грн/мес. - АРМА

16:28 24.07.2020
Новый конкурс на управление активами УМХ снова непрозрачен и подвержен коррупционным рискам - "Медиа Группа Украина"

Новый конкурс на управление активами УМХ снова непрозрачен и подвержен коррупционным рискам - "Медиа Группа Украина"

16:57 13.07.2020
Auchan отстаивает в суде права на проданные АРМА земучастки под строительство ТРЦ под Одессой

Auchan отстаивает в суде права на проданные АРМА земучастки под строительство ТРЦ под Одессой

16:38 13.07.2020
Auchan отстаивает в суде права на проданные АРМА земучастки под строительство ТРЦ под Одессой

Auchan отстаивает в суде права на проданные АРМА земучастки под строительство ТРЦ под Одессой

10:56 08.07.2020
"Медиа Группа Украина" объединяет OLL.TV и Xtra TV в единого оператора

"Медиа Группа Украина" объединяет OLL.TV и Xtra TV в единого оператора

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Депутаты предлагают обязать телеком-операторов устанавливать спецоборудование для прослушки, раскрывать данные о пользователях

Нацсовет по телерадиовещанию проверит "112 Украина" на предмет соблюдения законодательства о вещании

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

Нардепы пяти фракций и групп требуют у Зеленского, Шмыгаля и набсовета НОТУ не закрывать шоу "Доброго ранку, країно!" на UA:ПЕРШИЙ

Жена Медведчука владеет 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций "ТЕТ"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Vodafone Украина" обеспечил 4G покрытием 80% украинцев

"Vodafone Украина" запустил сеть 4G LTE 900 МГц в Одесской области

"Киевстар" расширяет 4G на о.Синевир, на склонах Говерлы и в других туристических местах

Депутаты предлагают обязать телеком-операторов устанавливать спецоборудование для прослушки, раскрывать данные о пользователях

lifecell закрыл услугу удаленной замены SIM-карт

Киевская ОГА и мобильные операторы будут сотрудничать для развития качественной связи и интернета

"Vodafone Украина" провел IoT-пилоты с водоканалами Украины и готовится внедрить новые услуги "умного учета ресурсов"

lifecell совместно с RADAR запустил услугу ремонта экранов мобильных устройств

Умер легендарный украинский диктор Николай Козий

"Киевстар" запустил 4G сеть в полосе частот 900 МГц в Винницкой области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА