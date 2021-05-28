Телеком

17:02 28.05.2021

"Медиа Группа Украина" не видит необходимости в создании национального мультиплекса

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"Медиа Группа Украина" не видит необходимости в создании национального мультиплекса

"Медиа Группа Украина" не видит необходимости в строительстве общенациональной цифровой многоканальной телесети Multiplex MX-7, оператором которой определен государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ), входящий в сферу управления Государственной службы специальной связи и защиты информации.

"Я считаю, что это большая глупость, мы просто потратим много бюджетных средств непонятно на что. Это будет хуже для рынка, потому что мы, по сути, получим емкость в "плюс" 10 телеканалов в эфире. Все, с одной стороны, говорят, что у нас эфир перенасыщен каналами, с другой стороны - мы собираемся построить еще один национальный мультиплекс... Говорится, что у нас очень плохое покрытие в зоне АТО, поэтому мы строим еще один национальный мультиплекс. Как-то глупо решать некие региональные локальные задачи строительством еще одного национального мультиплекса. Для государства это будет плохо, для рынка будет плохо, для зрителей, как это не удивительно, тоже может быть плохо", - заявил директор по стратегии и развитию бизнеса "Медиа Группы Украина" Федор Гречанинов в ходе форума "Дни электронных коммуникаций", проходящего в пятницу в Киевской области.

По его словам, история с построением мультиплекса вызывает множество вопросов у игроков украинского телерынка.

"То, что напрягает меня лично и многих людей на рынке, - это то, что все происходит под какой-то завесой, все очень непрозрачно... Что означает фраза "оператором будет КРРТ", кто будет собственником? Какова будет цена?", - недоумевает Гречанинов.

В свою очередь, технический директор КРРТ Сергей Семерей заявил, что "ни копейки государственных средств на мультиплекс выделяться не будет", поскольку для его строительства концерн берет кредит. Мультиплекс строится не для покрытия зоны ООС, государство не видит ничего плохого, чтобы у теперешнего ... "Зеонбуда" появится конкурент. Кроме того, построение национального мультиплекса - вопрос национальной безопасности.

Как сообщалось, СНБО 14 мая принял решение о необходимости построения общенациональной цифровой многоканальной телесети Multiplex MX-7, оператором которой определен государственный КРРТ, входящий в сферу управления Госспецсвязи. Ожидается, что уже к концу 2021 года доступ к качественному цифровому вещанию MX-7 будет на 95% подконтрольной территории Украины, даже в приграничных регионах.

Государственная инфраструктура эфирного цифрового телевидения заработает в 158 населенных пунктах, в том числе - на приграничных территориях (полный перечень населенных пунктов изложен в приложении к решению Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания).

МХ-7 будет транслировать не менее 12 каналов: прежде всего государственные телекомпании и Общественное вещание. Наполнение сети будет определять Нацсовет Украины по вопросам теле радиовещания. Каналы будут незакодированными.

Сеть MX-7 строится по технологии европейского стандарта эфирного цифрового телевидения второго поколения (DVB-T2).

Теги: #медиа_группа_украина #multiplex
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