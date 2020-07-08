"Медиа Группа Украина" объединяет OLL.TV и Xtra TV в единого оператора

"Медиа Группа Украина" (МГУ, Киев) проводит процесс объединения сервиса интернет-телевидения OLL.TV и спутникового провайдера Xtra TV в единого оператора.

"Единый оператор поможет выбирать для каждого зрителя наилучший тип приема, или их микс, в зависимости от потребностей пользователя", - прокомментировал идею трансформации директор по стратегии и развитию бизнеса "Медиа Группа Украина" Федор Гречанинов.

Руководство объединенным оператором возглавит Юлия Трибушная, которая ранее руководила дивизионом Pay TV&Digital в холдинге StarLightMedia, а направление контентной стратегии будет развивать Виталий Чирков.

В "Медиа Группа Украина" отмечают, что рынок Pay TV в Украине стремительно растет, как в количестве потребителей, так и в денежном эквиваленте, на него начинают обращать внимание также и международные игроки.

Медиахолдинг "Медиа Группа Украина" объединяет национальный телеканал "Украина", общенациональный информационный телеканал "Украина 24", молодежный телеканал НЛО TV, телеканал Индиго TV, тематические каналы "Футбол 1/2/3", международные каналы Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, каналы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма", медиаагентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг", оператора спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформу OLL.TV, продакшн-компании "Теле Про" и "Допоможемо ТВ", мультимедийную платформу "Сегодня": теленовости "Сегодня", сайт Segodnya.; кроссплатформенный проект Vogue UA. Директор "Медиа Группы Украина" – Евгений Бондаренко.