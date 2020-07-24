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16:28 24.07.2020

Новый конкурс на управление активами УМХ снова непрозрачен и подвержен коррупционным рискам - "Медиа Группа Украина"

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Новый конкурс на управление активами УМХ снова непрозрачен и подвержен коррупционным рискам - "Медиа Группа Украина"

"Медиа Группа Украина" (МГУ, Киев) считает, повторный конкурс Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных или иных преступлений (АРМА) на управление активами "Украинского медиа холдинга" Сергея Курченко (УМХ) объявленным без соблюдения процедур, предусмотренных законом "О публичных закупках".

Как отмечается в официальном заявлении на сайте медиа группы, в новом конкурсе не учтены проблемные вопросы, о которых говорили эксперты и участники рынка. По мнению МГУ, это может поставить под сомнение законность проведения и нового конкурса.

В МГУ подчеркнули, что оба конкурса объявлены без предварительной оценки активов УМХ и представления рынку детальной информации о финансовом состоянии объектов, которые передаются в управление.

"Участники конкурса должны представить собственные бизнес-программы по развитию указанных активов, которые, среди прочего, должны включать и обязательства платить гарантированную сумму в государственный бюджет. В то же время, по нашему мнению, представление любых бизнес-приложений без базовой информации по активам, которые предлагаются в управление, является фикцией, что делает процесс избрания АРМА победителя по таким критериям крайне непрозрачным, и содержащим коррупционные риски", - заявили в медиа группе.

Кроме того, по мнению МГУ, результаты объявленного конкурса могут существенно повлиять на распределение рыночной доли на медийном рынке.

"Учитывая высокий риск монополизации рынка, считаем, что нужно передавать в управление не все активы вместе, а определенными частями (лотами), что больше соответствует рыночной логике и нормам конкуренции", - заявили в МГУ.

"Медиа Группа Украина" призывает АРМА услышать мнение индустрии и провести конкурс с соблюдением всех требований законодательства.

Как сообщалось, ранее в "1+1 media" завили, что группа будет участвовать в новом конкурсе на управляющего активами УМХ, но требует обеспечить его прозрачность.

Теги: #медиа_группа_украина #конкурс #управление #умх
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