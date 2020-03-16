Белянский возглавит объединенные информационные активы "Медиа ГруппыУкраина"

"Медиа Группа Украина" (MGU) объединяет общенациональный информационный телеканал "Украина 24", продакшн новостей телеканала "Украина", теленовости "Сегодня" и сайт Segodnya.ua в новосозданную "Новостную Группу Украина", говорится в сообщении на сайте медиагруппы.

Cогласно релизу, MGU считает развитие информационных активов одним из приоритетных направлений деятельности.

Руководить новой структурой будет Дмитрий Белянский, с 2016 года входящий в наблюдательный совет MGU, ранее занимавший должности директора департамента информационного вещания телеканала "Украина" и директора по развитию мультимедиа издательского холдинга "Сегодня Мультимедиа".

По словам Белянского, слова которого приводятся в сообщении, в планах "Медиа Группа Украина" – добиться лидерства информационного телеканала "Украина 24" уже в текущем году.

"Объединение информационных активов “Медиа Группы Украина” и создание “Новостной Группы Украина” – логичный шаг в развитии нашего бизнеса. Дмитрий Белянский имеет огромный опыт работы на медиарынке и знает наши активы изнутри. Под его руководством наша творческая команда сможет уверенно достигать самых амбициозных целей", - считает директор медиа-холдинга "Медиа Группа Украина" Евгений Бондаренко.

ООО "Медиа Группа Украина" объединяет национальный эфирный телеканал "Украина", развлекательный молодежный телеканал "НЛО TV"; тематический телеканал "Индиго TV"; тематические каналы "Футбол 1"/"Футбол 2"; региональные телеканалы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма"; оператор спутникового телевидения Xtra TV; международные каналы Ukraine 1/ Ukriane 2, NLO TV 1/ NLO TV 2; продакшн-компании "Теле Про", "Допоможемо ТВ"; медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг"; мультимедийную платформу "Сегодня" - теленовости "Сегодня" и сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект Vogue UA.