"Медиа Группа Украины" считает своей миссией оставаться площадкой, которая объединит даже бывших оппонентов для защиты независимой, демократической Украины - заявление

"Медиа Группа Украины" называет свободу слова одним из главных достижений украинского общества и считает своей миссией оставаться площадкой, которая объединит даже бывших оппонентов для защиты соборной, независимой, демократической Украины, говорится в заявлении медиа-холдинга.

"Свобода слова – одно из главных достижений украинского общества, гарантированное нам Конституцией. Но мы, украинцы, знаем, что свои права нужно защищать. Институт свободы слова именно сейчас нуждается в нашей солидарности и защите, в том числе от умышленных попыток обвинить журналистов в политической ангажированности и даже государственной измене", - говорится в заявлении.

Так, в "Медиа Группа Украины" подчеркнули, что "сегодня мы должны прекратить раздор и споры и объединиться для защиты Украины". В позиции медиа-холдинга отмечается, что телеканалы "Украина" и "Украина 24" всегда работали ради сильной, независимой Украины.

"Они являются той информационной площадкой, где могут быть услышаны и найти понимание представители разных политических сил. В час исторических испытаний и вполне возможной внешней агрессии со стороны России мы считаем своей миссией оставаться именно такой площадкой, которая объединит даже бывших оппонентов ради защиты соборной, независимой, демократической Украины. Объединяемся ради защиты нашей государственности!", - сказано в заявлении.