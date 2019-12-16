Телеком

11:42 16.12.2019

Телеканал "Украина 24" начал вещание прямоэфирных студий

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Телеканал "Украина 24" начал вещание прямоэфирных студий

Общенациональный информационный телеканал "Украина 24" в понедельник запустил работу студий "Украина 24".

Как отмечается на сайте Media Group Ukraine (MGU, Киев), планируется три дневных выпуска talk-студий в будни: "Сегодня. Утро" – 10:40-12:30, "Сегодня. День" – 14:30-16:30, "Украина сегодня" – 19:30-21:30.

В выходные с 17:40 до 20:30 будет выходить расширенный итоговый выпуск "Украина сегодня".

Каждый час с 9:30 до 20:30 в эфире телеканала "Украина 24" будут выходить 10-минутные выпуски новостей, в 21:30 – итоговый 30-минутный выпуск. Ведущие выпусков новостей: Вера Свердлык, Екатерина Федотенко, Анна Кунец, Виктория Малосвитная, Сергей Никифоров.

"Мы стартуем стремительно, поэтому не можем анонсировать все премьеры сейчас, но точно могу сказать, что уже в феврале зрителей ждут большие шоу, звезды в эфире, неожиданные форматы. Большинство наших ведущих, которые – и это особая гордость – выросли внутри команды "Сегодня", будут включаться как из студийного комплекса, так и из самых разных локаций в Украине и мире", - отметил директор дирекции информационного вещания MGU Юрий Сугак, подчеркнув, что "Украина 24" это медиа нового поколения, которое создается конвергентной редакцией, готовой к экспериментам и изменениям.

По словам директора MGU Евгения Бондаренко, "Украина 24" запускается как мультитиплатформенный информационный ресурс, который помимо присутствия в кабельных сетях операторов, на спутниковой платформе Xtra TV и ОТТ-платформе OLL.TV, также будет доступен на платформах: YouTube, Facebook и Telegram.

Как сообщалось, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 7 ноября согласовал переоформление общенациональной цифровой лицензии телеканала "Эскулап" со сменой логотипа на "Украина 24", а также сменой программной концепции – с информационно-просветительской + кинопоказ на информационную.

ООО "Медиа Группа Украина" объединяет национальный эфирный телеканал "Украина", развлекательный молодежный телеканал "НЛО TV"; тематический телеканал "Индиго TV"; тематические каналы "Футбол 1"/"Футбол 2"; региональные телеканалы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма"; оператор спутникового телевидения Xtra TV; международные каналы Ukraine 1/ Ukriane 2, NLO TV 1/ NLO TV 2; продакшн-компании "Теле Про", "Допоможемо ТВ"; медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг"; мультимедийную платформу "Сегодня" - теленовости "Сегодня" и сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект Vogue UA.

Собственником медиахолдинга является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Ринат Ахметов.

Теги: #телеканал #медиа_группа_украина #тв #украина
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