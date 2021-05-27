Телеком

11:45 27.05.2021

В Украине может появиться оператор инфраструктуры связи на базе мощностей "Киевстара"

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В Украине может появиться оператор инфраструктуры связи на базе мощностей "Киевстара"

Международная группа Veon (владеет украинским оператором мобильной связи компанией "Киевстар") планирует выделение инфраструктурных компаний на базе основного телеком-бизнеса во всех странах присутствия, заявил на встрече с журналистами 26 мая президент "Киевстара" Александр Комаров.

"Во всех странах группы Veon происходит отделение инфраструктурной компании от основного бизнеса. Инфраструктурная компания будет владеть пассивной инфраструктурой", - отметил он.

По словам Комарова, у "Киевстара" сегодня по всей территории Украины размещено около 11 тыс. элементов пассивной инфраструктуры, из которых примерно половину составляют башни.

"Это достаточно большая цифра. Фактически, если мы говорим об эволюции и развитии, это может работать как отдельно стоящий бизнес, предоставляя услуги нашим конкурентам или другим пользователям по этой инфраструктуре", - отметил президент "Киевстара".

По данным компании, она ежегодно строит до 1 тыс. км оптоволоконной сети, которая также может как использоваться самим оператором, так и сдаваться в аренду.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell заявили, что планируют строить до 30% новых сайтов телеком-сетей на основе модели шеринга инфраструктуры.

По словам генерального директора компании "Vodafone Украина" Ольги Устиновой, мобильные операторы также ждут от государства разрешения на запуск спектрального шеринга, который позволит им делиться не только пассивной инфраструктурой, но и ее активной частью.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2020 года пользовались около 25,9 млн абонентов мобильной связи и около 1,1 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #киевстар #комаров #оператор
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