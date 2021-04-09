Мобильный оператор "Киевстар" получил новые компетенции по программе партнерства Microsoft.

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, в частности, "Киевстар" расширил статус сертифицированного партнера Microsoft золотыми компетенциями - Gold Collaboration and Content и Gold Datacenter, а также серебряной - Silver Project and Portfolio Management по направлениям: предоставление решений SharePoint, которые помогают обмениваться контентом, взаимодействовать и повышать производительность команд; преобразования центров обработки данных в более гибкие, масштабируемые и экономичные решения; по поставке решений по управлению корпоративными проектами.

Отмечается: для регулярного подтверждения статуса Microsoft Certified Partner специалисты по развитию и внедрению облачных, наземных и конвергентных сервисов "Киевстара" сдают экзамены и проходят сертификацию.

"Мы не останавливаемся и продолжаем наращивать экспертизу команды, которая работает с облачными технологиями Microsoft и внедряет проекты для клиентов. Получение и защита каждой компетенции - важное достижение для "Киевстара", который меняется изнутри и трансформируется из мобильного оператора в поставщика комплексных технологических конвергентных решений для бизнеса", - цитирует пресс-служба директора по развитию новых направлений бизнеса "Киевстар" Илью Польшакова.

Статус Microsoft Certified Partner дает мобильному оператору ряд преимуществ, среди которых - гибкий и быстрый доступ к инновационным материалам Microsoft, информации о разработках, решениям и продуктам, программам обучения, а также доступ к технической и консалтинговой поддержке.

В настоящее время в компании "Киевстар" 11 серебряных и золотых компетенций, которые получили 27 специалистов компании.