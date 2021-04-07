Телеком

15:20 07.04.2021

Сговор крупнейших медиагрупп в части повышения роялти приведет к существенному удорожанию ТВ-услуг - ИнАУ

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Сговор крупнейших медиагрупп в части повышения роялти приведет к существенному удорожанию ТВ-услуг - ИнАУ

Согласованное и необоснованное повышение роялти и вмешательство в хозяйственную деятельность ООО "Сеть Ланет" (Lanet) со стороны медиагрупп StarLightMedia, "Медиагруппа Украина", "1+1 media" и Inter Media Group имеют признаки противоправного картельного сговора, считает Интернет ассоциация Украины (ИнАУ).

"Сговор одних участников рынка против других в перспективе не может привести ни к чему хорошему. Какие бы задачи они перед собой не ставили. Все будут внимательно наблюдать за этим кейсом, и если Lanet найдет решение, которое поможет ему сохранить абонентскую базу, отключив медиагруппы, многие могут пойти по этому пути. На цену для потребителя это, конечно, повлияет, уже влияет. Цену давно определяет не рынок, цены провайдерам диктуют медиагруппы", - заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" председатель правления ИнАУ Анатолий Пятников.

В то же время, по его словам, среди провайдеров нет единства в вопросе влияния роста роялти на конечную стоимость услуги для потребителя.

"Временами у некоторых проскакивает понимание, что годами занимать первое место в рейтингах по самой низкой стоимости услуг в мире - это не то, чем можно долго щеголять перед инвесторами. Но это каждый для себя решает сам. Поэтому существует и точка зрения тех, кто считает, что такие шаги медиагрупп "помогают" им повышать цены на бандлы интернет и ТВ. Абонентам следует ожидать стремительного роста цен на пакеты услуг, включающие в себя каналы медиагрупп, а у провайдеров и операторов, которые дотируют услугу ТВ по услуге интернет-доступа, также стоит ожидать и повышения стоимости на интернет", - подчеркивает Пятников.

По его словам, в марте ИнАУ уже обращалась к президенту Украины, в СНБО, комитеты ВР и Министерство цифровой трансформации относительно неправомерных действий указанных медиагрупп, которые могут нести угрозу информационной безопасности.

По мнению ИнАУ, действия StarLightMedia, "Медиагруппа Украина", "1+1 media" и Inter Media Group в части согласованного и необоснованного повышения роялти и вмешательства в хозяйственную деятельность ООО "Сеть Ланет" имеют признаки противоправного картельного сговора.

"С учетом доминирующего положения этих медаигрупп на рынке такие действия очень негативно влияют на развитие рынка услуг, хозяйственную деятельность членов ИнАУ, конкурентную среду и вредят информационной безопасности страны. Учитывая указанное, ИнАУ просит должностных лиц принять полные и исчерпывающие меры, направленные на прекращение неправомерных действий медиагрупп", - подчеркнул Пятников.

Он полагает, что для всего рынка было бы гораздо лучше, если бы его участники спокойно договаривались.

"Когда люди, вместо того чтобы работать, начинают строить баррикады, это чаще всего не приводит ни к чему хорошему ни для одной из сторон. Нам бы очень хотелось, чтобы возобладал здравый смысл и стороны договорились", - заявил он.

Как сообщалось, ранее провайдер Lanet сообщил о прекращении трансляции телеканалов четырех крупнейших медиагрупп - StarLightMedia, "Медиагруппа Украина", "1+1 media" и Inter Media Group - в связи с невозможностью достичь согласия в переговорах.

В Lanet считают, что крупнейшие медиагруппы вступили в сговор и "двигают телеком-рынок к монополизации, уничтожая мелких ТВ-игроков и устраняя неудобных".

 

Теги: #инау
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