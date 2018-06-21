Телеком

17:00 21.06.2018

Провайдеры и медиа против блокирования информационных ресурсов без решения суда

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Провайдеры и медиа против блокирования информационных ресурсов без решения суда

 Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) и Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) против внесенного на повестку дня вечернего заседания Верховной Рады 21 июня законопроекта №6688 "О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере", предполагающего блокирование информационных ресурсов без решения суда.

Так, председатель НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание общественности на возможную угрозу свободе слова.

"Новая атака на свободу слова! Парламент внес в повестку дня проект законодательных изменений "по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере". Без решения суда власть сможет заблокировать деятельность любого сайта! Без суда, без адвокатов, без следственных действий в редакциях украинцев можно будет лишать доступа к "не таким" сайтам", - написал он.

По словам С.Томиленко профильный для этого законопроекта Комитет по вопросам свободы слова даже не включен в состав комитетов, где должен был рассматриваться законопроект.

В свою очередь глава правления ИнАУ Александр Федиенко в комментарии "Интерфакс-Украина" отметил, что надеялся на то, что рынок "похоронил" этот законопроект еще в прошлом году.

"Около года назад, без преувеличения вся общественность выступала против этого преступного законопроекта. Сейчас он опять "всплыл". И нам снова предлагают приравнять исключительные основания, определенные частью второй ст. 34 Конституции Украины относительно ограничения прав на свободное использование и распространение информации, к случаям любого уголовного производства. Проблема в том, что это определенно превратит независимую и демократическую Украину в полицейское государство в самом плохом смысле этого слова", - подчеркнул он.

А.Федиенко также отметил, что некоторые статьи уже при введении, по сути, выполняют нормы законов, которые могут работать, если в стране введено военное положение.

Он также заявил, что в случае принятия этого законопроекта, за счет операторов захотят приобрести спецсистемы для контроля интернет трафика.

Как сообщалось, в июле 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, согласно которому, основанием для блокировки помимо решения суда могут быть также решение прокурора, следователя, согласованного с прокурором, или Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Среди других новел, авторы документа также предложили обязать операторов, работающих с международными каналами электросвязи, закупать оборудование для блокировки, расширить понятие технологического терроризма и повысить штрафы для операторов и интернет-провайдеров за нарушение правил в сфере телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом.

Теги: #медиа #нсжу #инау #блокирование #рада #провайдеры
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