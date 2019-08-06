ИнАУ грозится провести митинг в случае отсутствия реакции КГГА на несоблюдение КП закона о доступе к инфраструктуре

Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) в письмек мэру Киева Виталию Кличко предлагает в ближайшее время провести рабочее совещание по вопросу урегулирования ситуации, возникшей в связи с невыполнением коммунальными предприятиями и другими собственниками инфраструктуры объектов доступа в Киеве требований закона "О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей".

Согласно сообщению на сайте ассоциации, на ряд предыдущих обращений ИнАУ по этому поводу реакция КГГА была формальной, ситуация остается нерешенной.

При этом ИнАУ уведомляет Кличко о том, что в случае очередного игнорирования обращений и невыполнения требований законов о доступе к инфраструктуре и о местном самоуправлении ассоциация оставляет за собой право на проведение митинга. Правление ассоциации приняло предварительное решение о проведении такого митинга под Домом правительства 27 сентября.

Как сообщалось, пятый президент Украины Петр Порошенко 2 марта 2017 года подписал закон "О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей", определяющий правовые и организационные основы развития телекоммуникационных сетей общего пользования относительно полномочий государственных органов и органов самоуправления, прав и обязанностей операторов, провайдеров телекоммуникаций, а также устанавливающий основные требования к правилам пользования домовыми распределительными сетями, проложенными транзитными кабельными линиями и элементами инфраструктуры объектов строительства, транспорта или электроэнергетики.

Направлением деятельности ИнАУ, в состав которой входит более 190 субъектов хозяйствования, предоставляющих телекоммуникационные услуги, в т.ч. услуги доступа к сети интернет, является содействие развитию украинского сегмента глобальной сети интернет и развития ИКТ страны.