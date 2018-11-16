Количество интернет-пользователей в Украине в III кв. продолжает сокращаться - ИнАУ

Проникновение регулярных интернет-пользователей в Украине по состоянию на конец третьего квартала 2018 года сократилось до 20,8 млн (63%) с 21,35 млн. по итогам второго квартала, сообщила Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ) на своем сайте со ссылкой на результаты исследования компании Factum Group Ukraine.

При этом в сравнении год к году этот показатель сократился на два процентных пункта.

Согласно исследованию, домашний интернет есть у 65% украинцев (21,3 млн домохозяйств) – что показывает падение по отношению ко второму кварталу текущего года на 4% (с 21,9 млн).

В городах с населением более 100 тыс. жителей проживает 49% активных интернет-пользователей (при этом они составляют 69% всех жителей городов такого типа). При этом городах с населением менее 100 тыс. Проживает 21% регулярных пользователей сети (62% жителей), а в селах – 30% (при том, что регулярно пользуются интернетом 56% сельских жителей).

Наиболее активными в сети являются украинцы в возрасте от 15-24 года – среди них доля пользователей интернета составляет 95%, на втором месте – люди в возрасте от 25 до 34 года (92%). Пользователей старше 65 лет – всего 14%. Доля женщин в общем числе интернет-пользователей составляет 52%.

Средний уровень дохода имеют 40% украинских пользователей интернета, 40% – ниже среднего. У 38% - среднее специальное образование, у 32% – полное высшее.

На первом месте среди интернет-девайсов - смартфон, второе разделяют домашний ноутбук и ПК.

Доля пользователей, использующих для доступа в интернет исключительно мобильные устройства, по итогам третьего квартала 2018 года составила 32% (рост почти вдвое год-к-году).

В ИнАУ также отметили, что согласно исследованию интернет-аудитории Украины за октябрь в ТОП-5 популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями вошли: Google, Youtube, Facebook, Ukr.Net и заблокированная в Украине российская соцсеть "Вконтакте". Так, среднедневная доля аудитории за месяц для доменов Google составила 66%, а месячный охват аудитории – 84%. Для Youtube эти показатели составили 43% и 73%, для Facebook 32% и 55%. Из исследования исключен оккупированный Россией Крым и временно неподконтрольные территории Луганской и Донецких областей.

Исследование проводилось по инициативе ИнАУ.