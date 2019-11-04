Законопроекты "Об электронных коммуникациях" и "О развитии инфраструктуры для цифровой трансформации" негативно повлияют на рынок провайдеров - ИнАУ

Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ, Киев) считает, что принятие отраслевых телеком-законопроектов (№2264 от 15 октября и №2320 от 28 октября 2019 года) приведет к увеличению госрегулирования рынка телекоммуникаций и резкому росту тарифов.

Речь об этом идет в открытом письме ассоциации относительно угрозы уничтожения рынка услуг доступа в интернет к президенту, председателю Верховной Рады, премьер-министру и председателю депутатской фракции политической партии "Слуга народа".

По мнению ИнАУ, принятие законопроектов "Об электронных коммуникациях" и "О развитии инфраструктуры для цифровой трансформации экономики и общества" приведет к значительному увеличению объемов вмешательства государства в регулирование рынка телекоммуникаций, к кардинальному перераспределению этого рынка, к банкротству отечественных операторов и резкому росту тарифов на интернет-доступ.

"В результате в Украине будет потеряны одно из лучших в мире соотношение цена/качество доступа к интернету и относительно свободный доступ к сети", - подчеркнули в ассоциации.

ИнАУ, в частности, выступает против сплошного "копирования" положений европейского законодательства, без учета особенностей функционирования национальных рынков телекоммуникационных услуг, в частности, рынка услуг доступа в интернет.

В ассоциации отметили несоответствие европейскому законодательству терминологии законопроектов в части понятий "электронные коммуникационные услуги", "электронная коммуникационная сеть" и "универсальная услуга".

В текущей версии законопроектов, по мнению ИнАУ, в состав универсальной услуги не будет включена услуга доступа к интернету, предоставляемая операторами мобильной связи.

"В условиях существования высококонкурентного рынка услуг доступа в интернет и учитывая взаимозаменяемость этой услуги независимо от технологии для конечного пользователя, считаем, что у государства отсутствуют основания определять "универсальной услугой" в сфере электронных коммуникаций только услуги доступа к сети интернет с использованием фиксированных сетей. Получая услуги доступа к интернету, конечные пользователи должны быть свободными в выборе различных типов конечного оборудования. И именно это, на наш взгляд, является одной из частей принципа недискриминационного доступа пользователей к услуге доступа в интернет", - подчеркивается в обращении ассоциации.

Вопросы у ИнАУ вызывают определение "доступной цены" и усиление роли регулятора рынка в целом.

"Создание дополнительных бюрократических функций приведет лишь к увеличению расходов из государственного бюджета на содержание расширенного штата национального регулятора, возникновению дополнительных споров, в том числе судебных, связанных с обжалованием решений национального регулятора", - отметили в Интернет-ассоциации

При этом ИнАУ подчеркивает, что при этом основная проблема - обеспечение расширения технических средств телекоммуникаций - может остаться нерешенной.

ИнАУ в своем обращении требует от власти уменьшить давление государства на бизнес, обеспечить взвешенный подход к обработке изменений в законодательство в сфере телекоммуникаций с учетом позиции и интересов потребителей и отечественных субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса.

Ассоциация также призывает правительство и депутатов к разработке важных для общества законодательных изменений без установления необоснованно сжатых сроков для их разработки.

Как сообщалось, ранее Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), высказалась за нецелесообразность принятия новой редакции законопроекта "Об электронных коммуникациях" (№2264) в связи с замечаниями к нему.

Группа из 10 депутатов с большинством от партии "Слуга народа" в рамках обновления отраслевого законодательства рынка связи подала законопроект "Об электронных коммуникациях" №2264, предлагающий сделать доступ к интернету и голосовой связи универсальной услугой и ввести госрегулирование тарифов рынка электронных коммуникаций.

По мнению мобильного оператора компании lifecell, предложенный депутатами законопроект "Об электронных коммуникациях" защищает ранее сложившуюся на телеком-рынке неконкурентную ситуацию.

В то же время компания "Vodafone Украина" считает, что документ в целом отвечает требованиям перспективного регулирования, но штрафы, предлагающиеся в законопроекте, завышены.

По мнению "Киевстара", законопроект "Об электронных коммуникациях" урегулирует проблемы доступа к инфраструктуре.