Телеком

16:06 02.11.2020

ИнАУ просит парламент отклонить президентские поправки в закон "Об электронных коммуникациях"

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ИнАУ просит парламент отклонить президентские поправки в закон "Об электронных коммуникациях"

Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ, Киев) призывает Верховную Раду отклонить предложения президента в закон "Об электронных коммуникациях" (№3014 от 5 февраля 2020 года).

Согласно тексту открытого письма ИнАУ в адрес лидеров парламентских фракций, ассоциация неоднократно призывала парламент внедрить в закон об электронных коммуникациях европейские подходы по защите малого и среднего бизнеса и предохранители от усиления монополизма.

"Были надежды, что нужные шаги в направлении приближения этого закона к европейским образцам осуществит президент. На днях он направил предложения (вето) к этому закону. Но оказалось, что президент предлагает движение в противоположную сторону: среди прочего - внесудебный съем информации с каналов телекоммуникаций, дискриминацию телекоммуникаций перед другими хозяйственными сегментами, усиление административного давления на операторов", - подчеркивают в ИнАУ.

Ассоциация призывает парламент отклонить указанные предложения и тем самым не допустить безосновательные нарушения законных прав потребителей и поставщиков электронных коммуникационных услуг.

В предлагаемых президентом поправках отмечается, что закон не учитывает ситуаций, требующих экстренных действий госорганов в случае угроз национальной безопасности, экономическому благосостоянию и правам человека. Также он подчеркнул, что считает необходимым сохранение существующего в законе "О телекоммуникациях" подхода к определению структуры собственности юрлиц - операторов телекоммуникаций, которые осуществляют деятельность по предоставлению услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации многоканальных цифровых сетей эфирного теле- и радиовещания с общенациональным покрытием.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский не подписал и вернул в парламент закон об электронных коммуникациях (№3014) со своими предложениями.

Верховная Рада приняла закон 30 сентября 2020 года. 13 октября его подписал глава парламента Дмитрий Разумков и направил на подпись президенту.

Законопроект, в частности, уточняет терминологию в сфере электронных коммуникаций, внедряет принцип минимально необходимого и предсказуемого регулирования отрасли, а также принципы прозрачности, отсутствия дискриминации и технологической нейтральности.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования в сфере электронных коммуникаций; ввести консультации с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы, и установить процедуру подачи документов в регуляторный орган в электронном виде.

Документ предусматривает снижение потенциально возможного давления на субъектов хозяйствования в сфере электронных коммуникаций и уменьшение количества проверок на их территории.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести универсальную услугу в сфере электронных коммуникаций, которая призвана обеспечить доступность (включая ценовую) для населения услуг предоставления доступа к интернету и голосовой связи.

Теги: #инау #закон #электронные_коммуникации
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