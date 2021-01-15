Телеком

12:08 15.01.2021

Концентрация "Датагруп" 100% Volia приведет к удорожанию телекомуслуг - ИнАУ

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Концентрация "Датагруп" 100% Volia приведет к удорожанию телекомуслуг - ИнАУ

Интернет ассоциация Украины (ИнАУ), просит Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не рассматривать вопрос концентрации "Датагруп" 100% группы компаний Volia по упрощенной процедуре, поскольку такие действия могут привести к получению новым субьектом возможности контролировать межоператорский рынок телекоммуникационных услуг.

"Полностью разделяем позицию ООО "Сеть Ланет" и других участников ИнАУ по поводу того, что в результате концентрации, новый субъект хозяйствования получит возможность контролировать межоператорский рынок телекоммуникационных услуг... Это, на наш взгляд, неизбежно приведет к удорожанию телекоммуникационных услуг, как для юридических, так и физических лиц, а также даст возможность вновь субъекту диктовать условия деятельности на телекоммуникационных рынках для других участников", - подчеркивается в публичном обращении ИнАУ к АМКУ, опубликованном на сайте ассоциации в четверг.

По мнению ИнАУ, рассмотрение вопроса о концентрации "Датагруп" 100% Volia по упрощенной процедуре приведет к поверхностному, необъективному и неполному исследованию состояния рынков доступа к сети интернет и доступа к пакетам телепрограмм, поскольку не будут учтены интересы всех участников рынка, на деятельность которых повлияет данная концентрация.

ИнАУ просит главу АМКУ привлечь к участию в деле о концентрации других участников рынков, в частности тех, на чьи интересы могут повлиять последствия такой концентрации (в т.ч. "Ланет"), а также саму ИнАУ, как субъекта, объединяющего большое количество участников телекоммуникационного рынка Украины.

Как сообщалось, оператор фиксированной связи и цифровых услуг "Датагруп" достиг договоренности о приобретении 100% национального провайдера телекоммуникационных и контент-услуг группы компаний Volia (ранее - "Воля Кабель") при поддержке фонда EEGF II Horizon Capital.

В ноябре текущего года фонд Emerging Europe Growth Fund II, LP (EEGF II) под управлением компании прямых инвестиций компании Horizon Capital выкупил 22,67% акций оператора фиксированной связи и цифровых услуг в Украине - компании "Датагруп", увеличив долю в ней до 96,13%.

Компания "Датагруп" создана в 2000 году. Является одним из крупнейших В2В-операторов Украины, предоставляет услуги более чем в 90 населенных пунктах страны, обеспечивает подключение к интернету, предоставляет услуги телефонии, телевидения и видеонаблюдения, а также облачный сервис от Microsoft и комплекс услуг в области кибербезопасности - DataProtect.

Data Group в 2019 году увеличила чистую прибыль в 6,97 раза по сравнению с 2018 годом - до 141,764 млн грн.

Компания "Воля" обслуживает около 2 млн абонентов кабельного ТВ и интернета в 34 городах Украины. На начало года компания находилась в управлении фонда Providence Equity Partners (34,92%) и частной международной инвестиционной компании SigmaBleyzer (15,3%) и ЕБРР (11,7%). Среди миноритариев компании – австралийская Warana Capital Pty Ltd (5,6%) и OL Group Ltd (8,4%, Каймановы острова).

Теги: #инау #телеком #volia #датагруп
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