ИнАУ и УСПП усматривают в законопроекте "О деятельности медиа" значительные риски увеличения цензуры

Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ) считает законопроект № 2693 "О деятельности медиа" от 27 декабря 2019 года содержащим значительные риски увеличения цензуры и предпосылки для коррупции.

Согласно письму ассоциации к заинтересованным комитетам Верховной Рады (гуманитарной и информационной политики, цифровой трансформации, правовой политики и комитету по вопросам свободы слова), в ИнАУ просят вернуть указанный законопроект авторам на доработку.

По мнению ассоциации, указанный законопроект создает прецедент признания операторов и провайдеров телекоммуникаций, предоставляющих услуги доступа к интернет, средствами массовой информации и субъектами в сфере медиа, после чего их деятельность будет подлежать регулированию этим законом.

Кроме того, в ИнАУ указывают, что законопроектом предлагается возложить на операторов и провайдеров обязанность ограничить доступ к сайтам, "которые технически не могут быть выполнены, поскольку корректное ограничение доступа к сайту может осуществляться на уровне владельца сайта или хостинга (датацентра)".

Помимо этого, по мнению ИнАУ, распространение полномочий Нацсовета по вопросам телерадиовещания на сферу электронных коммуникаций противоречит Соглашению об ассоциации Украина-ЕС и другим директивам Евросоюза в сфере электронных коммуникаций.

"Предлагаемый перечень ограничений относительно содержания информации, распространение которой запрещается, нечеткий. Он создает коррупционные предпосылки для субъективных трактовок представителями Нацсовета при применении санкций и штрафов к субъектам хозяйствования", - подчеркивают в ассоциации.

По ее мнению, эти и ряд других противоречивых и несоответствующих законам и международным обязательствам Украины новшеств законопроекта №2693 несут существенные угрозы не только для сферы медиа, но и для сферы электронных коммуникаций Украины.

С подобной позицией выступил также и Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП).

В его письме, адресованном председателю Верховной Рады и профильным комитетам, подчеркивается, что отдельные нормы указанного законопроекта не соответствуют конституционным принципам, требованиям законодательства страны и ЕС, Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также "повторяют аналогичные нормы "диктаторского закона" от 16 января 2014 года" и "насаждают в Украине практики страны-агрессора".

В УСПП требуют отозвать законопроект и отправить его на доработку.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года народные депутаты из фракции "Слуга народа" зарегистрировали в парламенте законопроект № 2693 "О деятельности медиа".