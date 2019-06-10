Глава правления ИнАУ баллотируется в Верховную Раду от партии "Слуга народа"

Глава правления Интернет ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко баллотируется в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

Согласно опубликованному избирательному списку на съезде партии "Слуга народа" 9 июня, Федиенко входит в список под 97-м номером.

"Всегда считал, что предметные реформы должны инициировать профессионалы, которые знают специфику соответствующей отрасли. И рад, что команда президента имеет такое же видение, по крайней мере, так мне показалось на собеседованиях в партии", - написал он на своей странице в Facebook, отметив, что готов по-прежнему работать для отрасли.

Согласно данным Единого госреестра, Федиенко также является конечным бенефициаром ООО "ИМК" (Киев), владея 80% уставного капитала провайдера.

Как сообщалось, в первую пятерку списка "Слуги народа" вошли глава партии Дмитрий Разумков, представитель президента Украины Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук, эксперт команды Зеленского по правовым вопросам и судебной реформе, доктор юридических наук Ирина Венедиктова, глава Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017 гг. Давид Арахамия и эксперт по антикоррупционной политике, глава Совета общественного контроля НАБУ Галина Янченко.