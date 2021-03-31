"Киевстар" увеличил покрытие 4G сети в 19 областях Украины

Мобильный оператор "Киевстар" увеличил покрытие 4G (LTE) сети в 19 областях и подключил к новым мобильным технологиям еще 1195 населенных пунктов.

Как сообщила пресс-служба компании в среду, для этого оператор активировал технологию скоростной передачи данных на 202 базовых станциях.

В релизе уточняется, что возможность доступа к скоростному мобильному интернету получили 493 тыс. жителей небольших населенных пунктов.

4G-связь поддерживают 23,6 тыс. базовых станций "Киевстара", что дает возможность доступа к новым мобильным технологиям для более 87% населения Украины.

Согласно планам оператора, до 2022 года возможность доступа к 4G должна быть обеспечена для 90% населения.