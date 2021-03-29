Viber запустил опцию "закрепить бизнес-чат"

Компания Rakuten Viber запускает в мессенджере опцию "закрепить бизнес-чат", с помощью которой в верхней части экрана чатов появилась возможность "закрепить" не только личную переписку с друзьями и знакомыми, но и сообщения от брендов, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

"Таким образом важная информация от компаний, например, диалог с номером накладной для получения посылки, статусом заказа в интернет-магазине или квитанции о проведении оплаты, всегда будет находиться под рукой", - пояснили в компании.

Viber также отмечает, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом количество компаний, которые стали взаимодействовать с потребителями с помощью бизнес-сообщений Viber, увеличилось на 58%. В Украине наибольшим спросом пользовались транзакционные сообщения - плюс 35%.