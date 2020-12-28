Оператор мобильной связи "Киевстар" получил статус Microsoft Gold Certified Partner по программе партнерства Microsoft по четырем компетенциям, сообщила компания в понедельник.

Согласно пресс-релизу, чтобы получить статус Microsoft Gold Certified Partner, специалисты по развитию и внедрению облачных сервисов "Киевстара" сдали экзамены, прошли сертификацию и подтвердили следующие компетенции: Cloud Productivity, Data Platform, Small and Midmarket Cloud Solutions, Windows and Devices.

"Эволюция "Киевстара" из традиционного мобильного оператора в поставщика комплексных технологических конвергентных решений, в частности в сфере обработки больших данных, искусственного интеллекта и облачных технологий, является не только нашим преимуществом, но и стратегическим стремлением. Каждый внедренный проект или такое достижение, как статус Microsoft Certified Partner, помогают нам доказывать свою экспертизу и оставаться надежным партнером для бизнеса"- цитируется в сообщении директор по развитию новых направлений бизнеса "Киевстара" Илья Польшаков.

Статус Microsoft Gold Certified Partner предоставляет мобильному оператору ряд преимуществ, среди которых - гибкий и быстрый доступ к инновационным материалам Microsoft, информации о разработках, решениях и продуктах, программам обучения, а также доступ к технической и консалтинговой поддержке, подчеркивает компания.

"Получение компетенций уровня Gold компанией "Киевстар" демонстрирует необходимые знания, соответствующий опыт и прохождения сертификации специалистов в конкретных направлениях решений Microsoft. Вместе мы предоставляем украинскому бизнесу не только инновационные сервисы и продукты, но и ускоряем процесс цифровой трансформации наших клиентов, создаем возможности для построения более успешного, прибыльного и конкурентоспособного бизнеса", - комментирует получение "Киевстаром" статуса Microsoft Gold Certified Partner менеджер по развитию партнеров компании Microsoft в регионе Центральной и Восточной Европы Даниил Биктимиров.

Как отмечается в сообщении оператора, в целом, у компании "Киевстар" 10 серебряных и золотых компетенций, которые получили 20 специалистов оператора.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2019 года пользовались около 26,2 млн абонентов мобильной связи и около 1 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

"Киевстар" за девять месяцев этого года увеличил выручку на 11,4% – до 18,64 млрд грн, а EBITDA – на 17,6%, до 12,53 млрд грн.