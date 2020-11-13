Телеком

12:46 13.11.2020

"Киевстар" увеличил покрытие 4G в Днепропетровский и Харьковской областях

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"Киевстар" увеличил покрытие 4G в Днепропетровский и Харьковской областях

Мобильный оператор "Киевстар" запустил 4G-связь в 235 населенных пунктах Днепропетровской и Харьковской областях.

Как сообщила пресс-служба оператора в пятницу, мобильная связь 4G стала доступной в населенных пунктах Беляевка, Волохов Яр, Губаревка, Дворична, Сахновщина, Староверовка (Харьковская обл.), Васильевка, Водяное, Златоустовка, Миролюбовка, Новокалиновка, Новоолександровка, Павлополье (Харьковская обл.) и др.

"Для улучшения 4G покрытия в этих населенных пунктах "Киевстар" установил 27 базовых станций на частотах LTE900. В результате еще у 72 тыс. человек появилась возможность пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости – до 100 Мбит/с", - говорится в сообщении.

Общее количество базовых станций мобильной связи компании – более 38 тыс.

"Киевстар" к настоящему времени уже обеспечил возможность доступа к 4G почти для 85% населения. За 9 мес. 2020 года оператор инвестировал в развитие новых мобильных технологий более 4 млрд грн.

Теги: #4g #киевстар
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