Телеком

10:55 02.11.2020

"Киевстар" запустил сервис блокировки фишинговых SMS

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"Киевстар" запустил сервис блокировки фишинговых SMS

Мобильный оператор компания "Киевстар" разработал и внедрил новую услугу для противодействия кибермошенничеству "Защита альфанумерических имен".

Как отмечается в сообщении оператора в понедельник, этот сервис предназначается для бизнес-клиентов - с его помощью отслеживаются и блокируются SMS-сообщения с фишинговых ресурсов.

Альфанумерическое имя – это буквенная или цифровая подпись, которая отображается в строке отправителя SMS. Оператор подчеркивает, что услуга будет полезна всем компаниям и учреждениям, которые используют в работе SMS: банкам, почтовым операторам, ритейлу, представителям сферы услуг и пр.

"Чаще всего фишинг-SMS отправляются с использованием коммерческих наименований и торговых марок известных на рынке компаний. Потому в ряде сообщений со схожих альфа-имен абоненты могут не заметить разницы и автоматически предоставить мошенникам данные о себе либо своем банковском счете", – комментирует директор по маркетингу "Киевстар" Павел Даниман.

В "Киевстаре" отмечают, что при отправке SMS абонентам "Киевстар", оператор будет совершать постоянный мониторинг и контроль за использованием альфанумерических имен или их вариаций только партнером, а не третьим лицом. Доставка абонентам "Киевстар" SMS, где используются оригинальные и визуально похожие альфанумерические имена партнера, которые приходят от лиц, не уполномоченных на такие рассылки, будет блокироваться автоматически.

По данным оператора, аналогов этой услуги в Украине нет.

Как сообщалось, по данным НБУ количество зафиксированных банками мошеннических операций с платежными картами по итогам января-июня 2020 года увеличилось до 47,5 тыс., что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Теги: #киевстар #смс
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