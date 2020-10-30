"Киевстар" увеличил покрытие 4G в 9 областях Украины

Мобильный оператор компания "Киевстар" увеличил покрытие 4G-связью в девяти областях Украины, установив 29 базовых станций на частотах LTE900.

Как отмечается в сообщении оператора в пятницу, возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом получили жители 176 населенных пунктов в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской областях.

Мобильная связь 4G стала доступна в городах Горняк, Очеретино, Родинское, Сиверск (Донецкая обл.), Жидачив, Ходоров, Буськ (Львовская обл.), Котельва (Полтавская обл.), Балаховка, Молодежное, (Кировоградская обл.) и в десятках сел. Более чем у 160 тыс. человек появилась возможность пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости – до 100 Мбит/с.

Общее количество базовых станций мобильной связи "Киевстар" в октябре составило более 38 тыс.

"Киевстар" обеспечил возможность доступа к 4G почти для 85% населения.

В 2020 году оператор инвестировал в развитие новых мобильных технологий более 4 млрд грн.