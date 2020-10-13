На платформе "Киевстар" Открытый Телеком" доступны программируемые SMS, Viber-рассылки, финансовый скоринг и проверка IMSI

Мобильный оператор "Киевстар" запустил первые четыре цифровых (API) продукта: программируемые SMS, Viber-рассылки, финансовый скоринг и проверка IMSI на платформе "Киевстар" Открытый Телеком" (Kyivstar Open Telecom, КОТ).

Как отмечается в пресс-релизе компании во вторник, Kyivstar Open Telecom - это платформа, которая дает доступ к API-продуктам и консолидированным статистическим данным оператора, а также необходимые элементы для их интеграции с бизнесом.

"API от "Киевстар" позволяют использовать возможности оператора для разработки новых продуктов, создания приложений, автоматизации бизнес-процессов. С "Открытым Телекомом" бизнес может быстро протестировать гипотезы относительно новых продуктов или процессов и улучшить существующие", - отмечается в сообщении.

В компании подчеркнули, что КОТ является надежно защищенным инструментом для работы с данными.

"Его разработка проводилась согласно рекомендациям OWASP (онлайн-сообщество, которое создает в свободном доступе статьи, методологии, документацию, инструменты и технологии в сфере безопасности веб-приложений)", - сообщили в "Киевстар", подчеркнув, что все аналитические модели с использованием больших данных строятся на основе неперсонифицированных и зашифрованных данных.

"Киевстар" становится продуктовой компанией и развивает соответствующую культуру внутри. Наша команда за один год выросла в три раза, до 150 человек, и предложила рынку новые продукты. "Открытый Телеком" является одним из них. Эта инициатива демонстрирует намерения компании открывать наши возможности и решения в соответствии с запросами рынка и партнеров", - комментирует директор по разработке диджитал продуктов компании "Киевстар" Михаил Нестор.

Как сообщалось, "Киевстар" запустил бета-тестирование проекта "Киевстар" Открытый Телеком" для тестирования API-продуктов на основе моковых данных (имеют структуру, идентичную реальной, однако не являются действительными).