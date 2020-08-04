"Киевстар" подключил к 4G-сети еще 741 населенный пункт Украины

Мобильный оператор "Киевстар" в июле и начале августа подключил 4G-связь в 741 населенном пункте, на территории, где проживают 380 тысяч человек.

Как сообщила пресс-служба оператора во вторник, в частности, были подключены населенные пункты в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской и Тернопольской областях.

"В основном это отдаленные села, где проживает от 20 до нескольких тысяч человек. Подключить эти населенные пункты к скоростному мобильному интернету стало возможным благодаря использованию радиочастот диапазона 900 МГц", - рассказали в компании.

"Киевстар" также отметил, что в июле 2020 года операторы мобильной связи Украины приступили к обмену радиочастотами (рефарминг) в диапазоне 900 МГц.

За два года с момента запуска 4G возможностями новой технологии связи уже воспользовалось более 11 миллионов наших абонентов. Для того, чтобы граждане Украины, проживающие в сельской местности, также получили доступ к услугам 4G, "Киевстар" планирует в ближайшие годы инвестировать до 5 млрд грн", - цитирует пресс-служба президента "Киевстара" Александра Комарова.

По предоставленным данным, на сегодня сеть 4G "Киевстар" охватывает более 12 тысяч больших и малых населенных пунктов. В планах компании за два года обеспечить возможность доступа к скоростному мобильному интернету для 90% населения Украины.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).