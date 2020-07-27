Каналы "1+1 media" с 1 августа перестанут быть доступны абонентам Lanet

Медиагруппа "1+1 media" с 1 августа 2020 года прекращает сотрудничество с провайдером Lanet (ООО "Сеть Ланет"), заявила медиагруппа.

В "1+1 media" подчеркивают, что Lanet 23 июня 2020 года был официально предупрежден о досрочном прекращении действия договора.

"К сожалению, нам не удалось прийти к соглашению с ООО "Сеть Ланет" по ряду принципиальных моментов, что делает дальнейшее сотрудничество невозможным", - утверждают в медиагруппе.

Согласно заявлению "1+1 media", с 1 августа абонентам Lanet станут недоступны следующие каналы: "1+1", "2+2", "ТЕТ", "Плюсплюс", "УНИАН ТВ", "Бигуди", FilmUA Drama, Bolt, Kvartal TV, Star Family, Star Cinema, "Kyc-Kyc" и "36,6".

"Приносим извинения нашим постоянным зрителям, ставшим заложниками ситуации и оставшимся без доступа к перечисленным каналам, которые дистрбьюирует группа "1+1 media", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, "1+1 media" назвала заявление Lanet о давлении манипулятивным.

Ранее Lanet обвинил "1+1 media" в давлении на провайдеров, организованном с целью воспрепятствовать деятельности небольших незакодированных телеканалов.

Провайдер заявил, что считает вмешательство "1+1 media" в его хозяйственную деятельность неприемлемым и препятствующим добродетельным отношениям с другими игроками рынка.