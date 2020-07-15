"1+1 media" называет заявление Lanet о давлении манипулятивным, планировался пересмотр условий сотрудничества

Медиагруппа "1+1 media" считает заявление провайдера Lanet о давлении на него с целью помешать работе незакодированных телеканалов манипулятивным.

"Обнародованная в обращении Lanet информация не соответствует действительности, является некорректной и манипулятивной. Действительно, группа "1+1 media" как один из крупнейших индустриальных игроков открыто выступает за развитие рынка платного телевидения, в частности за необходимость кодирования сигналов всех развлекательных каналов на спутнике, и активно противодействует пиратству во всех его проявлениях. Однако медиахолдинг не может влиять указанным в заявлении образом на деятельность провайдеров, ведь это хозяйственные отношения каждого отдельного субъекта предпринимательской деятельности", - подчеркивается в заявлении медиагруппы, текстом которого располагает "Интерфакс-Украина".

В "1+1 media" подтвердили факт отправки письма от 23 июня 2020 года, подчеркнув, что целью указанной коммуникации с Lanet было проведение переговоров по пересмотру коммерческих условий сотрудничества.

"Мы выявили факты относительно того, что провайдер не контролирует свою абонентскую базу, особенно кабельную, и не отчитывается обо всех своих активных абонентах", - подчеркнули в "1+1 media".

В медиагруппе также отметили, что публикация провайдером Lanet скан-копии письма была осуществлена вопреки положениям конфиденциальности сделки.

"Хотим отметить, что руководство компании Lanet не контактировало официально по поводу полученного письма с группой "1+1 media". Были попытки одного из акционеров ООО "Сеть Ланет" связаться с руководством медиагруппы, но в итоге это закончилось появлением такого странного по содержанию заявления после многолетнего плодотворного партнерства", - заявили в "1+1 media".

В группе также сообщили, что согласно имеющейся у них информации, с 1 сентября 2020 года кодируются каналы группы "Континент ТВ" ("Трофей", "Терра", "Наука" и "Фауна"), уточняется дата кодирования каналов Niki Kids, Niki Junior, EU Music и XSport.

"Мы поддерживаем стремление отрасли развиваться и выходить на новый уровень развития рынка платного телевидения", - отмечают в "1+1 media".

Кроме того, в медиагруппе сообщили об отправке аналогичных писем еще нескольким провайдерам, с которыми, в отличие от Lanet, переговоры ведутся в конструктивном русле.

Как сообщалось, ранее Lanet обвинил "1+1 media" в давлении на провайдеров, организованном с целью помешать деятельности небольших незакодированных телеканалов.

Провайдер заявил, что считает вмешательство "1+1 media" в свою хозяйственную деятельность неприемлемым и препятствующим добродетельным отношениям с другими игроками рынка.