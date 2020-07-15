Телеком

10:42 15.07.2020

"1+1 media" называет заявление Lanet о давлении манипулятивным, планировался пересмотр условий сотрудничества

2 мин читать
"1+1 media" называет заявление Lanet о давлении манипулятивным, планировался пересмотр условий сотрудничества

Медиагруппа "1+1 media" считает заявление провайдера Lanet о давлении на него с целью помешать работе незакодированных телеканалов манипулятивным.

"Обнародованная в обращении Lanet информация не соответствует действительности, является некорректной и манипулятивной. Действительно, группа "1+1 media" как один из крупнейших индустриальных игроков открыто выступает за развитие рынка платного телевидения, в частности за необходимость кодирования сигналов всех развлекательных каналов на спутнике, и активно противодействует пиратству во всех его проявлениях. Однако медиахолдинг не может влиять указанным в заявлении образом на деятельность провайдеров, ведь это хозяйственные отношения каждого отдельного субъекта предпринимательской деятельности", - подчеркивается в заявлении медиагруппы, текстом которого располагает "Интерфакс-Украина".

В "1+1 media" подтвердили факт отправки письма от 23 июня 2020 года, подчеркнув, что целью указанной коммуникации с Lanet было проведение переговоров по пересмотру коммерческих условий сотрудничества.

"Мы выявили факты относительно того, что провайдер не контролирует свою абонентскую базу, особенно кабельную, и не отчитывается обо всех своих активных абонентах", - подчеркнули в "1+1 media".

В медиагруппе также отметили, что публикация провайдером Lanet скан-копии письма была осуществлена вопреки положениям конфиденциальности сделки.

"Хотим отметить, что руководство компании Lanet не контактировало официально по поводу полученного письма с группой "1+1 media". Были попытки одного из акционеров ООО "Сеть Ланет" связаться с руководством медиагруппы, но в итоге это закончилось появлением такого странного по содержанию заявления после многолетнего плодотворного партнерства", - заявили в "1+1 media".

В группе также сообщили, что согласно имеющейся у них информации, с 1 сентября 2020 года кодируются каналы группы "Континент ТВ" ("Трофей", "Терра", "Наука" и "Фауна"), уточняется дата кодирования каналов Niki Kids, Niki Junior, EU Music и XSport.

"Мы поддерживаем стремление отрасли развиваться и выходить на новый уровень развития рынка платного телевидения", - отмечают в "1+1 media".

Кроме того, в медиагруппе сообщили об отправке аналогичных писем еще нескольким провайдерам, с которыми, в отличие от Lanet, переговоры ведутся в конструктивном русле.

Как сообщалось, ранее Lanet обвинил "1+1 media" в давлении на провайдеров, организованном с целью помешать деятельности небольших незакодированных телеканалов.

Провайдер заявил, что считает вмешательство "1+1 media" в свою хозяйственную деятельность неприемлемым и препятствующим добродетельным отношениям с другими игроками рынка.

Теги: #провайдер #1_1_media #ланет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:42 10.07.2020
Игорь Суркис, Леонид Ашкенази и Оксана Марченко владеют менее 10% телеканала "1+1" каждый - "1+1 media"

Игорь Суркис, Леонид Ашкенази и Оксана Марченко владеют менее 10% телеканала "1+1" каждый - "1+1 media"

11:45 09.07.2020
"1+1 media" расценивает заявления Шария о заказе каналу сьемки сюжета о его недвижимости как клевету, привлекает юристов к их анализу

"1+1 media" расценивает заявления Шария о заказе каналу сьемки сюжета о его недвижимости как клевету, привлекает юристов к их анализу

19:01 24.04.2020
"Юнайтед Телеком" не входит в группу Wnet, распространение этой информации направлено на дискредитацию компании - Wnet

"Юнайтед Телеком" не входит в группу Wnet, распространение этой информации направлено на дискредитацию компании - Wnet

19:38 23.04.2020
СБУ разоблачила российские телекоммуникационные компании на негласном сборе информации в Крыму

СБУ разоблачила российские телекоммуникационные компании на негласном сборе информации в Крыму

10:55 23.04.2020
СБУ подозревает в госизмене собственника одного из крупнейших украинских провайдеров

СБУ подозревает в госизмене собственника одного из крупнейших украинских провайдеров

18:58 07.02.2020
В "Евросолидарности" просят Нацполицию привлечь продюсера телеканала "1+1" к уголовной ответственности

В "Евросолидарности" просят Нацполицию привлечь продюсера телеканала "1+1" к уголовной ответственности

17:14 06.02.2020
СБУ опровергает обвинения в процессуальных нарушениях во время обысков в офисе телеканала "1+1"

СБУ опровергает обвинения в процессуальных нарушениях во время обысков в офисе телеканала "1+1"

15:48 06.02.2020
"1+1 медиа" в связи с обысками в редакции "Секретных материалов" просит Зеленского не допустить политического давления на СМИ

"1+1 медиа" в связи с обысками в редакции "Секретных материалов" просит Зеленского не допустить политического давления на СМИ

18:59 05.02.2020
В "1+1 media" возмущены обысками СБУ в редакции "Грошей" и призывают Баканова прокомментировать ситуацию - заявление

В "1+1 media" возмущены обысками СБУ в редакции "Грошей" и призывают Баканова прокомментировать ситуацию - заявление

18:36 05.02.2020
В редакции "Секретных материалов" телеканала "1+1" проходят обыски

В редакции "Секретных материалов" телеканала "1+1" проходят обыски

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

Нардепы пяти фракций и групп требуют у Зеленского, Шмыгаля и набсовета НОТУ не закрывать шоу "Доброго ранку, країно!" на UA:ПЕРШИЙ

Жена Медведчука владеет 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций "ТЕТ"

"Суспильне" сообщает о разблокировке своих счетов

"Укртелеком" сообщает о техническом сбое в сетях по всем регионам Украины, сотрудники компании восстанавливают сервис

ПОСЛЕДНЕЕ

Поставки мобильных телефонов в Китае в июне упали на 16,6%, в I полугодии - на 17,7%

"Київстар" запустив оплату за електроенергію з мобільного рахунку для Львова та Львівської області

"Киевстар" запустио оплату за электроэнергию с мобильного счета для Львова и Львовской области

"Vodafone Украина" в июне подключил к 4G еще 110 тыс. жителей в 115 населенных пунктах

"Vodafone Украина" с мая выкупил евробонды еще на $2,7 млн

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

Нацсовет по телерадиовещанию не получит новых полномочий в случае принятия законопроекта "О медиа" - депутат

В Литве запрещена трансляция программ Russia Today

Кабмин уволил главу Госспецсвязи Петрова

"Vodafone Украина" поддержал информкампанию НБУ по противодействию платежному мошенничеству

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА