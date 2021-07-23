Телеком

18:58 23.07.2021

"1+1 media" решила транслировать фильмы и сериалы на языке оригинала, на украинский будет переходить постепенно

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"1+1 media" решила транслировать фильмы и сериалы на языке оригинала, на украинский будет переходить постепенно

Медиаруппа "1+1 media" приняла решение транслировать фильмы и сериалы в эфире на языке оригинала, а на украинский будет переходить постепенно, сообщается на сайте группы.

В "1+1 media" сообщили, что приняли решение исходя из полученных толкований нормативно-правовых актов, разъяснений от профильных органов и руководствуясь действующим законодательством, а именно законом Украины "О телевидении и радиовещании", "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", "О кинематографии", "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Это решение не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублированный продукт со стороны большой части наших зрителей, которые исторически привыкли к просмотру любимых фильмов и сериалов именно в том виде и с тем колоритом, с которым продукт был создан изначально. "1+1 media" выступает за равные условия на телевизионном рынке и честную конкуренцию за благосклонность украинского зрителя. А особенно, когда речь идет о таком важном вопросе как язык", - подчеркнули в медиагруппе.

В "1+1 media" также отметили, что в настоящее время наблюдают определенный раскол общества по языковому принципу, что считают категорически недопустимым.

"Со своей стороны, заверяем, что, как и раньше, продолжим инвестировать в качественный дубляж и контент на украинском языке и побуждать зрителя смотреть на украинском", - добавили в медиагруппе.

Ранее, 19 июля, телеканал "1+1" начал транслировать сериал "Сваты" с украинским дубляжем. Однако зрители в соцсетях начали выражать недовольство этим дубляжом. 22 июля "Сваты" снова начали показывать на русском.

До этого Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал ООО "ТРК "Студия 1+1" за нарушение требований украинского языкового законодательства во время трансляции телесериала "Кухня". К лицензиату была применена штрафная санкция в размере 75 тыс. грн, что составляет 5% суммы лицензионного сбора телеканала "1+1".

Теги: #язык #1_1_media #трансплантация
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