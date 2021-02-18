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15:11 18.02.2021

"1+1 media" не получал запросов со стороны СБУ и не знает о проведении каких-либо проверок

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"1+1 media" не получал запросов со стороны СБУ и не знает о проведении каких-либо проверок

Медиахолдинг "1+1 media" заявляет об отсутствии каких-либо запросов со стороны Службы безопасности Украины относительно деятельности холдинга, сообщила компания в ответ на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о проводимой комплексной проверке "1+1".

"В интервью изданию "РБК-Украина" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал, что "проводится комплексная проверка по "1+1", в том числе СБУ...". Группа "1+1 media" заявляет, что эта информация компании неизвестна. Медиахолдинг не получал запросов со стороны СБУ и не обладает никакими данными по этой "проверке", - подчеркивают в пресс-службе медиахолдинга.

В своем интервью Подоляк заявил, что комплексная проверка по "1+1" проводится в связи с обязательным раскрытием основных бенефициаров телевещателей.

Теги: #сбу #1_1_media
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