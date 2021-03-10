"1+1 media" предотвратила нелегальный доступ через ТВ-приставки к VOD-библиотеке и PayТV-контенту украинских компаний

Медиагруппа "1+1 media" предотвратила распространение нелегального доступа к VOD-библиотеке одного из крупнейших провайдеров интернет-телевидения, а также к сотням часов украинского PayТV-контента, принадлежащего различным украинским производителям и продакшн студиям.

Как отмечается в сообщении медиагруппы, распространенном вечером во вторник, в начале марта 2021 года "1+1 media" обнаружила гибридные ТВ-приставки (IPTV + T2), с помощью которых пользователи получали нелегальный бесплатный доступ к VOD-библиотеке одного из крупнейших провайдеров интернет-телевидения Украины.

По данным "1+1 media", на сегодняшний день были завезены и проданы в Украине сотни тысяч экземпляров таких приставок.

Как отмечают в "1+1 media", это стало возможным благодаря консолидированным действиям медиахолдинга с компанией STRONG - официальным дистрибьютором приемников Т2 в Украине и одним из производителей и поставщиков оборудования для приема и просмотра телевидения, который осуществляет мониторинг рынка PayTV и обнаруживает приемники, на которых используется программное обеспечение (ПО) с признаками нелегального использования контента.

"Специалисты медиахолдинга проанализировали софт и обнаружили, что упомянутое ПО действительно нарушает лицензионные права группы, подключаясь к архиву библиотеки OTT-провайдера. Это является грубым нарушением законодательства". - подчеркивают в "1+1 media".

Образцы пиратских приставок, полученные во время проверки, были переданы провайдеру, после чего доступ пиратского ПО к VOD-библиотеке был заблокирован.

"Это первый прецедент, когда было обнаружено и заблокировано конкретное пиратское ПО, успешно функционировавшее на рынке на протяжении многих лет. Специалисты"1 +1 media" выяснили все технические тонкости работы и подходы, которые использовались "пиратами", поэтому дальше будем двигаться в юридическом направлении, чтобы лица, нелегально распространяющие лицензионный контент, понесли наказание", - прокомментировал ситуацию директор департамента дистрибуции и развития сети вещания группы "1+1media" Андрей Мальчевский.

Среди контента, который становился доступным для пользователей устройств благодаря нелегальному ПО, были не только продукты из библиотеки группы "1+1media", но и сотни часов украинского PayТV контента, принадлежащего различным украинским производителям и продакшн-студиям.

"Это очень важный шаг на пути противодействия пиратству в целом. Блокировка нелегальных сервисов и приставок, которые помогают "пиратить" ТВ-продукт, побуждает абонентов к отказу от нелегального просмотра контента", - подчеркивает Мальчевский.