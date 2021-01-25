Сервис онлайн-телевидения "Ланет.TV" начал транслировать телеканалы "Воля. Cine".

Как отмечается в сообщении на сайте провайдера "Ланет", в IPTV-пакеты компании добавлены каналы: "Cine+", "Cine+Mix", "Cine+Hit", "Cine+Kids" и "Cine+Legend".

Указанные телеканалы входят в группу собственных телеканалов провайдера Volia - "Воля Cine+".

Провайдер телекоммуникационных услуг Volia запустила линейку из пяти собственных киноканалов "Воля Cine+" в августе 2014 года ("Воля Cine+Kids" - в феврале 2016 года).

Как сообщалось, ранее ИнАУ обратилась в АМКУ (ссылаясь на заявления Lanet как члена ассоциации) с просьбой не рассматривать вопрос концентрации "Датагруп" 100% группы компаний Volia по упрощенной процедуре, поскольку такие действия "могут привести к получению новым субъектом возможности контролировать межоператорский рынок телекоммуникационных услуг".

В то же время, "Укртелеком" - как один из крупных игроков на рынке - не видит оснований для изменения рыночных сил вследствие покупки "Датагруп" 100% Volia.

В декабре-2020 "Датагруп" достигла договоренности о приобретении 100% группы компаний Volia при поддержке фонда EEGF II Horizon Capital.

Группа "Ланет", основанная украинским бизнесменом Виктором Мазуром, входит в ТОП-10 крупнейших интернет-провайдеров интернет и кабельного телевидения, обслуживает более 250 тыс. абонентов в восьми областях Украины.

Под брендом "Ланет" работают провайдеры "Сеть Ланет", "ТРК Колумбус плюс", "Макснет", "Колумбус", "ТРК Новый формат" и другие, работающие под собственными брендами.

В группу входят также ОТТ-сервис "Ланет.TV" и digital-агентство "Ланет CLICK".

Виктор Мазур в 2014-2016 годах был членом Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации.

Компания "Воля" обслуживает около 2 млн абонентов кабельного ТВ и интернета в 34 городах Украины. На начало года компания находилась в управлении фонда Providence Equity Partners (34,92%) и частной международной инвестиционной компании SigmaBleyzer (15,3%) и ЕБРР (11,7%). Среди миноритариев компании – австралийская Warana Capital Pty Ltd (5,6%) и OL Group Ltd (8,4%, Каймановы острова).