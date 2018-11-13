lifecell совместно с "Ланет" запустит линейку конвергентных тарифов

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), по заявлению мобильного оператора выдала компании "Ланет" копию лицензии lifecell на мобильную связь, сообщается на сайте госрегулятора.

Копия лицензии, как отмечают в НКРСИ, выдана "Ланет" без права на техническое обслуживание и эксплуатацию телекоммуникационных сетей, на предоставление в пользование каналов электросвязи и присвоение телефонных номеров потребителям в пределах выделенного ООО "лайфселл" номерного ресурса.

"Результатом такого партнерства станут комплексные услуги на основе конвергентных решений, которые откроют новые возможности для абонентов обеих компаний", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе lifecell.

Ранее lifecell "поделился" лицензией на мобильную связь с такими провайдерами, как "Воля" и Vega, запустив с ними ряд конвергентных услуг в рамках "единого чека".

Lifecell является третьим по величине оператором мобильной связи в Украине. Сеть оператора lifecell покрывает территорию, на которой проживает 99% населения Украины.

Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.

Компания "Ланет" предоставляет услуги кабельного телевидения и доступа к интернет в большинстве районов Киева. Согласно данным аналитиков, по состоянию на 2014 год "Ланет" обслуживал более 125 тыс. абонентов.