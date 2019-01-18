Экономика

13:41 18.01.2019

Суд обязал провайдера "Ланет" возобновить трансляцию NewsOne

1 мин читать

Хозяйственный суд Киева запретил кабельному провайдеру "Ланет" (Киев) прекращать трансляцию сигнала ООО "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne) и ограничивать доступ абонентов к телеканалу на территории Киева, Ивано-Франковска, Ивано-Франковска и Калуша, а также сел Угрынив, Бондарев (Ивано-Франковская обл.) и Белогородка (Киевская обл), сообщается в постановлении суда, опубликованном телеканалом на сайте.

"Суд удовлетворил наш иск и принял решение о восстановлении телеканала NewsOne в провайдере "Ланет". …мы ждем, что вы исполните решение суда", - цитируется в сообщении генеральный продюсер и ведущий телеканала NewsOne  Василий Голованов.

В сообщении телеканала NewsOne отмечается, что договор между "Ланетом" и ООО "Новости 24 часа" заканчивается только 31 декабря 2019 года. До этого времени "провайдер не имеет права без официально оформленного соглашения абонента вносить изменения в характеристики программной услуги.

"О соответствующем нарушении NewsOne  уведомил Нацсовет по телерадиовещанию с просьбой проверить компанию "Ланет" на предмет соблюдения украинского законодательства и применить к ней санкции", - подчеркивают в NewsOne.

Как сообщалось, "Ланет" прекратил трансляцию телеканала NewsOne в кабельных пакетах и онлайн-телевидении с 1 января 2019 года, обосновав отключение завершением контракта.

Теги: #ланет
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Ланет" намерен заблокировать попавшие под санкции российские сайты до конца мая

"Ланет" намерен с 1 января отключить телеканалы крупнейших медиагрупп

Интернет-провайдер "Ланет" приостановил ретрансляцию двух российских телеканалов

ПОСЛЕДНЕЕ

Ryanair ухудшила прогноз прибыли на текущий фингод

Rio Tinto в IV квартале увеличила добычу желруды на 5%, меди - на 11%

ФГВФЛ сдает в аренду более 100 тыс. кв. м. коммерческой недвижимости неплатежеспособного ВТБ банка

ОПЕК в декабре сократила добычу нефти на 590 тыс. б/с из-за Саудовской Аравии, Ирана и Ливии - МЭА

Tesla сократит 7% штата по всему миру

«Дарница» готовит к производству 91 лекарственный бренд

Westinghouse предоставит Украине свою технологию производства ядерного топлива для строительства завода - Насалик

Коболев: уровень моей зарплаты соответствует действующему постановлению Кабмина

"Нафтогаз" ожидает до апреля принятие судебных решений в Нидерландах о старте продажи арестованного имущества "Газпрома"

Правительство готово поддержать введение накопительного уровня пенсионной системы - Рева

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА