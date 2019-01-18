Суд обязал провайдера "Ланет" возобновить трансляцию NewsOne

Хозяйственный суд Киева запретил кабельному провайдеру "Ланет" (Киев) прекращать трансляцию сигнала ООО "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne) и ограничивать доступ абонентов к телеканалу на территории Киева, Ивано-Франковска, Ивано-Франковска и Калуша, а также сел Угрынив, Бондарев (Ивано-Франковская обл.) и Белогородка (Киевская обл), сообщается в постановлении суда, опубликованном телеканалом на сайте.

"Суд удовлетворил наш иск и принял решение о восстановлении телеканала NewsOne в провайдере "Ланет". …мы ждем, что вы исполните решение суда", - цитируется в сообщении генеральный продюсер и ведущий телеканала NewsOne Василий Голованов.

В сообщении телеканала NewsOne отмечается, что договор между "Ланетом" и ООО "Новости 24 часа" заканчивается только 31 декабря 2019 года. До этого времени "провайдер не имеет права без официально оформленного соглашения абонента вносить изменения в характеристики программной услуги.

"О соответствующем нарушении NewsOne уведомил Нацсовет по телерадиовещанию с просьбой проверить компанию "Ланет" на предмет соблюдения украинского законодательства и применить к ней санкции", - подчеркивают в NewsOne.

Как сообщалось, "Ланет" прекратил трансляцию телеканала NewsOne в кабельных пакетах и онлайн-телевидении с 1 января 2019 года, обосновав отключение завершением контракта.