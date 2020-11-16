Телеком

14:20 16.11.2020

Нацсовет по телерадиовещанию до 10 декабря проведет внеплановые проверки 12 компаний "1+1 media" по структуре собственности

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Нацсовет по телерадиовещанию до 10 декабря проведет внеплановые проверки 12 компаний "1+1 media" по структуре собственности

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет ряд внеплановых безвыездных проверок 12 компаний медиагруппы "1+1 media" по вопросам, касающимся структуры собственности компаний, сообщается на сайте госрегулятора.

Проверки будут проведены в период с 26 ноября по 10 декабря 2020 года. Также регулятор обязал компании до 1 декабря предоставить обновленную информацию о структуре собственности и актуальные документы, подтверждающие принадлежность корпоративных прав иностранным юридическим или физическим лицам.

Проверки будут проведены: ТРК "Студия 1+1", "Жиса", "ТВ Стимул", S-ТЕТ, "Алекс ТВ", "Кварц", "ТЕТ-Днепропетровск", телерадиокомпании "ТЕТ", ООО "Гравис-кино", ООО "Реал Истейт-ТВ", ООО "ДА ТВ+", а также ИРТК "ТОР".

Кроме того, Нацсовет указал на тот факт, что согласно информации в СМИ, конечным бенефициарным владельцем BOLVIK VENTURES LTD (владеет 24,65% ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1") является телеведущая Оксана Марченко. Однако, при этом в отчетной информации о структуре собственности этих компаний, поданной представителями медиагруппы, указано, что по состоянию на 31 декабря 2019 владельцем BOLVIK VENTURES LTD с долей 100% через Menealos Sazos является бизнесмен Игорь Суркис.

Помимо этого, Нацсовет, опираясь на результаты мониторинга соблюдения телерадиоорганизациями требований законодательства по освещению избирательной кампании, назначил внеплановые проверки девяти спутниковым и местным телекомпаниям, в том числе ZIK, "112 ТВ", "112 Украина" Newsone и "Наш".

Как отмечается на сайте регулятора, нарушения, допущенные этими вещателями, касаются в основном распространения материалов, содержащих скрытую предвыборную агитацию. Также на телеканалах "112 Украина" и Newsone было зафиксировано распространение агитационных материалов в день выборов, когда любая политическая агитация запрещена законом; а в эфире телеканала "Наш" политическая реклама не была отделена должным образом.

Распространение агитационных материалов в день голосования и накануне также было зафиксировано и в эфире некоторых местных и региональных СМИ, в частности сумской телерадиокомпании "Видикон", запорожской "Муниципальной телевизионной сети", тернопольской телерадиоорганизации "Тернополь-медиа". Распространение скрытой и ненадлежащим образом обособленной политической агитации замечено в эфире КП Государственная студия "Калужское городское телевидение", а в случае с ТРК "Ровно 1" речь идет о показе агитационных материалов в выпуске новостей.

Помимо этого, Нацсовет назначил внеплановую выездную проверку ООО "Телерадиокомпания Клуб-ТВ" (Одесса, логотип GTV), в связи с изменением логотипа на ODESA LIVE, что нарушает закон Украины "О телевидении и радиовещании".

Как сообщалось, ранее экс-генпродюссер "Прямого" Алексей Семенов запустил столичный телеканал Kyiv.live Odesa.live с инвестором в лице народного депутата от парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадима Столара, столичного застройщика, и главы киевской парторганизации ОПЗЖ.

В планах Семенова также запустить аналогичные телеканалы в Харькове, Днепре и Львове.

"Пришло время для реформирования регионального телевидения. И я абсолютно уверен, что именно городские каналы миллионников смогут предложить более интересный контент и более действенную систему отношений жителей и городской власти", - считает Семенов.

Источник: https://www.nrada.gov.ua/news/

Теги: #проверки #1_1_media #нацсовет #телерадиокомпании
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