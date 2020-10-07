"1+1 media" обвиняет ТРК "Украина" в нарушении законодательства из-за трансляции российского сериала

Медиагруппа "1+1 media" обвиняет ТРК "Украина" в нарушении закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины", запрещающего трансляцию любых российских фильмов или сериалов, произведенных или впервые обнародованных после 1 января 2014 года.

"Так, 25 и 27 сентября 2020 в эфире телеканала "Украина", входящего в холдинг "Медиа Группа Украина", состоялась трансляция четырехсерийного сериала "Женщины в любви". На официальном сайте телеканала в описании ленты указано "Украина, 2015". Однако, исходя из информации с открытых источников, производителем сериала являются две российские компании – "ПРИОР Продакшн" и "Студия Грин Фильм", актерский состав сериала, так же как и съемочной группы, является полностью российским, а премьера ленты состоялась 12 апреля 2015 года на российском канале ТВЦ под названием "Три счастливых женщины". Впервые телеканал "Украина" показал "Женщин в любви" в своем эфире 20 и 21 мая 2016 года, а затем повторил трансляцию 22 января 2017 года и 23 февраля 2020 года", - поясняется в сообщении "1+1 media", распространенном в среду.

Медиагруппа при этом отмечает, что согласно открытому письму к Нацсовету от общественных активистов, которое проанализировало издание "Детектор медиа", только за 2015-2016 годы насчитывается более 30 показов "спорных фильмов в эфире ТРК "Украина". Вследствие публичной огласки Госкино аннулировало часть прокатных удостоверений, выданных на упомянутые фильмы.

"Сейчас со стороны холдинга "Медиа Группа Украина" звучат заявления, в которых, в частности, выражается обеспокоенность правовой основы построения цивилизованного рынка авторских прав и международной репутации Украины как страны, в которой вещатели уважают и защищают права интеллектуальной собственности. Группа "1+1 media" полностью разделяет это беспокойство и категорически не одобряет любые манипуляции с эфирным продуктом, приводят к введению зрителей и общества в заблуждение. Также считаем необходимым отметить, что для репутации Украины очень важно, прежде всего, соблюдение всеми игроками рынка законодательства собственного государства и правил честной конкуренции на рынке", - констатируется в сообщении.

Как сообщалось, ООО "ТРК "Украина" как правообладатель формата The Masked Singer в Украине обвинил телеканал "1+1" в подделке формата при съемке программы "Маскарад". По мнению телеканала "Украина", транслировавшаяся в эфире "1+1" 3 октября 2020 года в 20:20 программа "Маскарад" неправомерно использует все ключевые форматные элементы шоу The Masked Singer.

Права на адаптацию шоу The Masked Singer телеканал "Украина" приобрел у компании Fremantle весной 2020 года.

В свою очередь телеканал "1+1" отвергает обвинения телеканала "Украина" и заявляет, что шоу "Маскарад" является адаптацией румынского формата Mysteries In The Spotlight, который телеканал "1+1" приобрел у владельца - компании Antena TV Group.