Телеком

17:36 07.10.2020

"1+1 media" обвиняет ТРК "Украина" в нарушении законодательства из-за трансляции российского сериала

2 мин читать
"1+1 media" обвиняет ТРК "Украина" в нарушении законодательства из-за трансляции российского сериала

Медиагруппа "1+1 media" обвиняет ТРК "Украина" в нарушении закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины", запрещающего трансляцию любых российских фильмов или сериалов, произведенных или впервые обнародованных после 1 января 2014 года.

"Так, 25 и 27 сентября 2020 в эфире телеканала "Украина", входящего в холдинг "Медиа Группа Украина", состоялась трансляция четырехсерийного сериала "Женщины в любви". На официальном сайте телеканала в описании ленты указано "Украина, 2015". Однако, исходя из информации с открытых источников, производителем сериала являются две российские компании – "ПРИОР Продакшн" и "Студия Грин Фильм", актерский состав сериала, так же как и съемочной группы, является полностью российским, а премьера ленты состоялась 12 апреля 2015 года на российском канале ТВЦ под названием "Три счастливых женщины". Впервые телеканал "Украина" показал "Женщин в любви" в своем эфире 20 и 21 мая 2016 года, а затем повторил трансляцию 22 января 2017 года и 23 февраля 2020 года", - поясняется в сообщении "1+1 media", распространенном в среду.

Медиагруппа при этом отмечает, что согласно открытому письму к Нацсовету от общественных активистов, которое проанализировало издание "Детектор медиа", только за 2015-2016 годы насчитывается более 30 показов "спорных фильмов в эфире ТРК "Украина". Вследствие публичной огласки Госкино аннулировало часть прокатных удостоверений, выданных на упомянутые фильмы.

"Сейчас со стороны холдинга "Медиа Группа Украина" звучат заявления, в которых, в частности, выражается обеспокоенность правовой основы построения цивилизованного рынка авторских прав и международной репутации Украины как страны, в которой вещатели уважают и защищают права интеллектуальной собственности. Группа "1+1 media" полностью разделяет это беспокойство и категорически не одобряет любые манипуляции с эфирным продуктом, приводят к введению зрителей и общества в заблуждение. Также считаем необходимым отметить, что для репутации Украины очень важно, прежде всего, соблюдение всеми игроками рынка законодательства собственного государства и правил честной конкуренции на рынке", - констатируется в сообщении.

Как сообщалось, ООО "ТРК "Украина" как правообладатель формата The Masked Singer в Украине обвинил телеканал "1+1" в подделке формата при съемке программы "Маскарад". По мнению телеканала "Украина", транслировавшаяся в эфире "1+1" 3 октября 2020 года в 20:20 программа "Маскарад" неправомерно использует все ключевые форматные элементы шоу The Masked Singer.

Права на адаптацию шоу The Masked Singer телеканал "Украина" приобрел у компании Fremantle весной 2020 года.

В свою очередь телеканал "1+1" отвергает обвинения телеканала "Украина" и заявляет, что шоу "Маскарад" является адаптацией румынского формата Mysteries In The Spotlight, который телеканал "1+1" приобрел у владельца - компании Antena TV Group.

Теги: #трк_украина #1_1_media #обвинения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:47 14.09.2020
"1+1 Интернет" победило в конкурсе на управление активами медиахолдинга УМХ – АРМА

"1+1 Интернет" победило в конкурсе на управление активами медиахолдинга УМХ – АРМА

11:19 03.09.2020
АРМА в конкурсе на управление активами УМХ требует от участников получения согласия у связанных с собственником холдинга лиц - 1+1 media

АРМА в конкурсе на управление активами УМХ требует от участников получения согласия у связанных с собственником холдинга лиц - 1+1 media

20:40 29.08.2020
ЕС обвиняет власти Беларуси в препятствовании свободе информации

ЕС обвиняет власти Беларуси в препятствовании свободе информации

13:57 27.07.2020
Каналы "1+1 media" с 1 августа перестанут быть доступны абонентам Lanet

Каналы "1+1 media" с 1 августа перестанут быть доступны абонентам Lanet

10:42 15.07.2020
"1+1 media" называет заявление Lanet о давлении манипулятивным, планировался пересмотр условий сотрудничества

"1+1 media" называет заявление Lanet о давлении манипулятивным, планировался пересмотр условий сотрудничества

13:42 10.07.2020
Игорь Суркис, Леонид Ашкенази и Оксана Марченко владеют менее 10% телеканала "1+1" каждый - "1+1 media"

Игорь Суркис, Леонид Ашкенази и Оксана Марченко владеют менее 10% телеканала "1+1" каждый - "1+1 media"

11:45 09.07.2020
"1+1 media" расценивает заявления Шария о заказе каналу сьемки сюжета о его недвижимости как клевету, привлекает юристов к их анализу

"1+1 media" расценивает заявления Шария о заказе каналу сьемки сюжета о его недвижимости как клевету, привлекает юристов к их анализу

10:41 28.06.2020
Пытавшимся свались в Вашингтоне статую президента Джексона предъявлены обвинения в вандализме

Пытавшимся свались в Вашингтоне статую президента Джексона предъявлены обвинения в вандализме

22:48 29.05.2020
Трамп: в распространении коронавируса виноваты Китай и ВОЗ

Трамп: в распространении коронавируса виноваты Китай и ВОЗ

19:51 23.03.2020
Гончарук отрицает служебную халатность Кабмина в противодействии Covid-19

Гончарук отрицает служебную халатность Кабмина в противодействии Covid-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Местные власти и КП препятствуют размещению базовых станций мобильной связи из-за радиофобии - Минцифры

Депутаты предлагают обязать телеком-операторов устанавливать спецоборудование для прослушки, раскрывать данные о пользователях

Нацсовет по телерадиовещанию проверит "112 Украина" на предмет соблюдения законодательства о вещании

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

Нардепы пяти фракций и групп требуют у Зеленского, Шмыгаля и набсовета НОТУ не закрывать шоу "Доброго ранку, країно!" на UA:ПЕРШИЙ

ПОСЛЕДНЕЕ

Госспецсвязи создает Экспертный совет по информационной и кибербезопасности

Apple проведет презентацию 13 октября, аналитики ждут iPhone с поддержкой 5G

"Vodafone Украина" запустил 4G-сеть в диапазоне 900 МГц в Полтавской области

OPPO планирует увеличить свою долю на украинском рынке смартфонов за счет новой серии Reno4

Мобильные операторы в сентябре подключили к 4G 1,2 тыс. населенных пунктов

lifecell запустил выбор номера для eSIM

"Киевстар" отмечает позитивное влияние обновления отраслевого законодательства в сфере электронных коммуникаций на телеком-рынок Украины

"Киевстар" в октябре делает приложение Instagram безлимитным для всех абонентов

Кабмин утвердил предусматривающий внедрение стандартов ЕС план по повышению качества мобильной связи на 2021-2022гг

Рада приняла в целом законопроект об электронных коммуникациях с учетом универсальной услуги доступа к интернет и голосовой связи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА