Lifecell считает отказ Минюста регистрировать решение НКРСИ о снижении ставки интерконнекта юридически необоснованным

Оператор мобильной связи компания lifecell считает отказ Министерства юстиции Украины регистрировать решение Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, тормозящим развитие конкуренции телеком-рынка.

"lifecell оценивает отказ Департамента регистрации и систематизации правовых актов Министерства юстиции Украины регистрировать нормативный акт, поданный на регистрацию в полном соответствии с законом, как юридически необоснованный, тормозящий развитие конкурентного рынка в сфере телекоммуникаций и выполнение Украиной обязательств, прописанных в Соглашении об ассоциации с ЕС", - отмечается в заявлении провайдера, распространенном в пятницу.

По мнению оператора, решение о снижении ставки интерконнекта является сферой компетенции исключительно НКРСИ, которое принимается путем открытого голосования после совместных обсуждений с участниками рынка.

"lifecell осуждает неоднократные попытки вмешательства и давления на Министерство юстиции различных неуполномоченных организаций под влиянием участников рынка, заинтересованных в этом решении", - подчеркивает оператор.

В lifecell также подчеркнули, что пересмотр ставки интерконнекта, кроме lifecell, поддержали еще девять украинских операторов/провайдеров.

Мобильный оператор также подчеркивает, что письмо Американской торговой палаты в Украине (АСС), направленное Министру юстиции с просьбой отложить решение НКРСИ о снижении ставки интерконнекта не учитывало позицию всех членов АСС и позицию телеком отрасли. Кроме того, по мнению lifecell, Аналогичные обращения в Министерство юстиции, поступившие от Федерации работодателей Украины и Союза Украинских предпринимателей, не могут выражать позицию всей телеком отрасли, поскольку в их состав входит только один представитель рынка - ПрАТ "Киевстар".

В lifecell также подчеркнулм, что пересмотр размера ставки интерконнекта является изменением тарифа, который в соответствии с Положением об НКРСИ регулятор устанавливает самостоятельно, и это изменение не требует согласования с Государственной регуляторной службой.

"По мнению lifecell, тариф не может устанавливать правовое регулирование. Соответственно, требования ДРС по подготовке анализа регуляторного влияния, дополнительного обнародования решения НКРСИ, и согласования его с уполномоченными органами, является незаконным и направленным на то, чтобы это решение не вступило в силу", - заявляет оператор lifecell.

Как сообщалось, Госрегуляторная служба считает решение НКРСИ о снижении ставки интерконнекта на 33,3% принятым с нарушениями.

19 мая НКРСИ решила снизить ставку интерконнекта с 0,12 грн до 0,08 грн, или на 33,33%. Принятое регулятором решение в установленном порядке направлено в Минюст для государственной регистрации и должно вступить в силу с 1 января 2021 года.

Ранее "Киевстар" обратился в ряд парламентских комитетов по вопросам осложнения работы телеком-рынка в случае снижения регулятором расчетной ставки за терминацию голосового трафика в сетях связи Украины с 12 коп. до 8 коп. за минуту.

В "Киевстар" считают, что в условиях осложнения экономической ситуации в стране из-за вспышки пандемии телеком-рынок как один из наибольших плательщиков налогов нуждается в поддержке со стороны государства, а не в регуляторных ограничениях.

В то же время, СЕО мобильного оператора компании lifecell Исмет Языджы считает высокую ставку интерконнекта в Украине причиной возникновения "клубного эффекта" в сетях мобильных операторов.