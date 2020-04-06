Мобильный оператор "Киевстар" подключил к 4G-сети еще 43 населенных пункта, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

Оператор, в частности, подключил города Хмельник, Чигирин, Пустомыты, Комарно, Щирец и другие. Таким образом, общее количество населенных пунктов, где доступны услуги скоростного мобильного интернета, превысило 10 тыс.

Согласно сообщению компании, с 2018 по 2019 годы объемы дата-трафика в мобильной сети "Киевстар" увеличились вдвое, с 325 до 649 петабайт (ПБ).

Как сообщалось, "Киевстар" в 2019г увеличил доход на 19,6% до 22,392 млрд грн, EBITDA - на 39,4% до 14,683 млрд грн. Количество абонентов мобильной связи оператора по итогам четвертого квартала 2019 года сократилось на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 26,2 млн, тогда как количество абонентов фиксированной связи возросло на 10,8% - до 1 млн.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).