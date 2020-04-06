Телеком

10:52 06.04.2020

"Киевстар" подключил к 4G-сети еще 43 населенных пункта

1 мин читать
"Киевстар" подключил к 4G-сети еще 43 населенных пункта

Мобильный оператор "Киевстар" подключил к 4G-сети еще 43 населенных пункта, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

Оператор, в частности, подключил города Хмельник, Чигирин, Пустомыты, Комарно, Щирец и другие. Таким образом, общее количество населенных пунктов, где доступны услуги скоростного мобильного интернета, превысило 10 тыс.

Согласно сообщению компании, с 2018 по 2019 годы объемы дата-трафика в мобильной сети "Киевстар" увеличились вдвое, с 325 до 649 петабайт (ПБ).

Как сообщалось, "Киевстар" в 2019г увеличил доход на 19,6% до 22,392 млрд грн, EBITDA - на 39,4% до 14,683 млрд грн. Количество абонентов мобильной связи оператора по итогам четвертого квартала 2019 года сократилось на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 26,2 млн, тогда как количество абонентов фиксированной связи возросло на 10,8% - до 1 млн.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #4g #киевстар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:46 02.04.2020
"Vodafone Украина" расширил пропускную полосу 4G-сети в четырех областях

"Vodafone Украина" расширил пропускную полосу 4G-сети в четырех областях

15:23 01.04.2020
"Интертелеком" оспорит в суде решение НКРСИ отозвать его лицензию на 4G связь - Минцифры

"Интертелеком" оспорит в суде решение НКРСИ отозвать его лицензию на 4G связь - Минцифры

18:07 30.03.2020
"Большая тройка" мобильных операторов отмечает рост голосового трафика, нагрузка на сети в пределах нормы

"Большая тройка" мобильных операторов отмечает рост голосового трафика, нагрузка на сети в пределах нормы

15:25 26.03.2020
"Киевстар" продлил действие бесплатного доступа к горячим линиям, сервисам удаленной работы и консультациям врачей онлайн до 24 апреля

"Киевстар" продлил действие бесплатного доступа к горячим линиям, сервисам удаленной работы и консультациям врачей онлайн до 24 апреля

21:26 24.03.2020
"Киевстар" предложил предоставить Минцифры неперсонифицированные данные для выявления потенциальных очагов распространения коронавируса

"Киевстар" предложил предоставить Минцифры неперсонифицированные данные для выявления потенциальных очагов распространения коронавируса

21:24 24.03.2020
"Киевстар" предложил предоставить Минцифры неперсонифицированные данные для выявления потенциальных очагов распространения коронавируса

"Киевстар" предложил предоставить Минцифры неперсонифицированные данные для выявления потенциальных очагов распространения коронавируса

12:19 23.03.2020
"Киевстар" отменяет абонплату на решения для удаленного офиса

"Киевстар" отменяет абонплату на решения для удаленного офиса

11:34 18.03.2020
"Киевстар" на время карантина предоставляет бесплатный доступ к консультациям врачей в телемедицинском приложении Doctor Online

"Киевстар" на время карантина предоставляет бесплатный доступ к консультациям врачей в телемедицинском приложении Doctor Online

16:37 17.03.2020
"Киевстар" не тарифицирует звонки по Украине на горячие линии по профилактике коронавируса и трафик с информационно-справочных сайтов правительственных и медучреждений

"Киевстар" не тарифицирует звонки по Украине на горячие линии по профилактике коронавируса и трафик с информационно-справочных сайтов правительственных и медучреждений

17:08 16.03.2020
Киевстар рекомендует ТОП решений для организации удаленной работы компаний

Киевстар рекомендует ТОП решений для организации удаленной работы компаний

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Vodafone Group и "Vodafone Украина" заключили расширенное стратегическое партнерство на 5 лет

Новый телеканал для оккупированных территорий "Дом" скоро начнет производство своих новостей и ток-шоу

Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "Дом" – СМИ

Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта - Бородянский

Обыски, которые проводятся сейчас по адресу ул.Куреневская,18 в Киеве, не связаны с деятельностью телеканала "1+1", заявляют в СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Акционеры "Vodafone Украина" переизбрали набсовет, вывели из его состава двух членов

"Vodafone Украина" начислит медработникам дополнительные минуты и гигабайты

Минцифры запустило конкурс IT-проектов для облегчения жизни людей и бизнеса во время карантина с призовым фондом в 4 млн грн

Microsoft переименует и обновит Office 365

Собственник "Vodafone Украина" выделяет $1 млн на борьбу с коронавирусом в Украине

"Укртелеком" обеспечил мобильность технического персонала в том числе по спецпропускам, отмечает рост потребления интернет-трафика

Перенос Олимпиады в Токио нанес удар крупнейшим медиакомпаниям США

lifecell не видит возможности отследить распространение коронавируса при помощи данных мобильных операторов из-за обезличенности абонбазы

Украинская "Википедия" уже насчитывает 1 млн статей

Образовательный модуль STEM is FEM по робототехнике пройдет в онлайне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА