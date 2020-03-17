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16:37 17.03.2020

"Киевстар" не тарифицирует звонки по Украине на горячие линии по профилактике коронавируса и трафик с информационно-справочных сайтов правительственных и медучреждений

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"Киевстар" не тарифицирует звонки по Украине на горячие линии по профилактике коронавируса и трафик с информационно-справочных сайтов правительственных и медучреждений

Оператор мобильной связи - компания "Киевстар" сделала бесплатными звонки с территории Украины на номера горячих линий Министерства здравоохранения, Центра общественного здоровья и правительственного контакт-центра, по которым можно узнать информацию о мерах по профилактике коронавируса, говорится в сообщении оператора, распространенном во вторник днем.

"Абоненты мобильной связи могут пользоваться информационно-справочными сайтами правительственных и медицинских учреждений без списания мегабайтов. Это информационные сайты Всемирной организации здравоохранения, Минздрава и Министерства иностранных дел Украины, сайт covid19 горячей линии Кабинета министров и другие", - отмечается в сообщении.

С полным перечнем информационных номеров, доступных для бесплатных звонков, и правительственных сайтов без тарификации трафика можно ознакомиться на сайте оператора.

Для абонентов "Киевстар", которые находятся за границей, в международном роуминге, доступны бесплатные звонки на информационную горячую линию МИД Украины. Также всем абонентам предоплаченной формы обслуживания, которые находятся в роуминге, оператор начислит по 60 грн для услуг мобильной связи, а контрактным абонентам – по 10 минут звонков без тарификации.

Кроме того, "Киевстар" предлагает воспользоваться нетарифицируемым доступом с мобильных телефонов к платформе онлайн-курсов и лекций Prometheus и онлайн-энциклопедии Wikipedia. А также предоставляет абонентам расширенный доступ к детским и развлекательным телевизионным каналам без дополнительной платы, в рамках услуги "Киевстар ТВ".

В частности, для бесплатных звонков в пределах Украины доступны:

• Министерство здравоохранения Украины, горячая линия: 0-800-505-201

• Центр Общественного здоровья МОЗ Украины, телефон: +38 044 425 43 54

• МИД Украины / MFA of Ukraine, горячая линия +38 044 238 16 57, телефоны: +38 (044) 238-16-57, +38 (044) 238-18-88

• Вебресурс «ДРУГ» МИД Украины (для регистрации граждан, которые находятся в странах, где есть случаи инфицирования вирусом COVID-19) телефон: +38 044 238 16 57

• Правительственный контактный центр - 1545

• Контакт-центр НСЗУ - 1677

Правительственные информационные сайты, для доступа с мобильных телефонов без тарификации трафика:

· Министерство здравоохранения Украины: https://moz.gov.ua/

· Центр общественного здоровья МОЗ Украины: https://phc.org.ua/

· Министерство иностранных дел Украины: https://mfa.gov.ua/

· ДРУГ: https://friend.mfa.gov.ua/

· Коронавирус в Украине: https://covid19.com.ua/

· World Health Organization: https://www.who.int/

Теги: #коронавирус #киевстар
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