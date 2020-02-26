Телеком

16:23 26.02.2020

"Киевстар" совместно с Минцифры запустил образовательный курс "Смартфон для родителей" на платформе "Дия"

1 мин читать
"Киевстар" совместно с Минцифры запустил образовательный курс "Смартфон для родителей" на платформе "Дия"

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" совместно с Министерством цифровой трансформации Украины запустили курс по мобильной грамотности и умению использовать смартфон  на образовательной платформе "Дия. Цифровое образование".

"В 10 интерактивных видео-уроках ваши родители найдут пошаговую инструкцию от включения новенького смартфона до настройки его под себя. А также узнают, как устанавливать различные полезные приложения на смартфон, настраивать мобильный интернет, бесплатно общаться с родными в популярном мессенджере, делать видео-звонки, слушать музыку и защищать свой телефон от вирусов", - прокомментировал в своем Telegram-канале запуск курса вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Смартфон для родителей" - это первый онлайн-курс по мобильной грамотности от компании "Киевстар", который поможет всем начинающим стать со смартфоном "на ты", узнать обо всех его возможностях и овладеть базовыми онлайн-сервисами", - отмечается на сайте "Дия. Цифровое образование".

Курс бесплатный и уже доступен для прохождения"Дия. Цифровое образование".

Теги: #киевстар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:03 24.02.2020
Абоненты "Киевстара" в 2019г в 2 раза увеличили пользование мобильным интернетом в роуминге

Абоненты "Киевстара" в 2019г в 2 раза увеличили пользование мобильным интернетом в роуминге

10:33 14.02.2020
"Киевстар" в 2019г увеличил доход на 19,6%, EBITDA - на 39,4%

"Киевстар" в 2019г увеличил доход на 19,6%, EBITDA - на 39,4%

14:29 12.02.2020
"Киевстар" опередил "Vodafone Украина" и lifecell по скорости мобильного интернета в 2019г – французская nPerf

"Киевстар" опередил "Vodafone Украина" и lifecell по скорости мобильного интернета в 2019г – французская nPerf

11:27 06.02.2020
"Киевстар" не будет тарифицировать трафик в приложении "Дия"

"Киевстар" не будет тарифицировать трафик в приложении "Дия"

13:15 04.02.2020
Запуск 4G в Киевском метрополитене могут перенести из-за не установления платы за доступ к коммунальной инфраструктуре города – "Киевстар"

Запуск 4G в Киевском метрополитене могут перенести из-за не установления платы за доступ к коммунальной инфраструктуре города – "Киевстар"

14:50 23.01.2020
Украинская мобильная связь должна перестать считаться "роскошью" и перейти к системе реинвестирования в покрытие малозаселенных территорий – глава "Киевстар"

Украинская мобильная связь должна перестать считаться "роскошью" и перейти к системе реинвестирования в покрытие малозаселенных территорий – глава "Киевстар"

14:33 15.01.2020
"Киевстар" поможет Минцифры повышать цифровую грамотность украинцев

"Киевстар" поможет Минцифры повышать цифровую грамотность украинцев

14:07 15.01.2020
"Киевстар" планирует запуск Open API

"Киевстар" планирует запуск Open API

14:11 13.01.2020
"Киевстар" выпустил универсальный стартовый пакет Smart SIM без тарифного плана

"Киевстар" выпустил универсальный стартовый пакет Smart SIM без тарифного плана

11:53 10.01.2020
"Киевстар" запускает тарифный план для людей старшего возраста

"Киевстар" запускает тарифный план для людей старшего возраста

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта - Бородянский

Обыски, которые проводятся сейчас по адресу ул.Куреневская,18 в Киеве, не связаны с деятельностью телеканала "1+1", заявляют в СБУ

В редакции "Секретных материалов" телеканала "1+1" проходят обыски

Крупнейшие медиагруппы закодировали спутниковый сигнал

"Слуга народа" Гетманцев предлагает Раде обложить в Украине 20%-ым налогом услуги Google, Facebook, Apple, Netflix, Alibaba – законопроект

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-генпродюссер NewsOne Голованов начнет работу на телеканале "Украина 24"

"VodafoneУкраина" провел успешное тестирование 4G-связи в столичном метро

"Vodafone Украина" запустил услугу пакетного управления loT SIM-картами

Минцифры и Eurasia Foundation подписали меморандумы в рамках проекта об открытых данных с четырьмя городами Украины

lifecell запустил мобильный кошелек Paycell для Android

Париж не будет запрещать Huawei работать с 5G во Франции, но примет меры предосторожности

Lifecell сделал трафик в приложении "Дия" безлимитным и бесплатным

Facebook удалил три сети учетных записей с признаками "скоординированного недостоверного поведения" из России, Ирана, Вьетнама и Мьянмы

Американский регулятор расширяет расследование в отношении гигантов IT-сектора

Минцифры планирует направить EUR25 млн техпомощи от ЕС на "Дию", развитие ШПД и мобильного интернета в регионах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА