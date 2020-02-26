"Киевстар" совместно с Минцифры запустил образовательный курс "Смартфон для родителей" на платформе "Дия"

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" совместно с Министерством цифровой трансформации Украины запустили курс по мобильной грамотности и умению использовать смартфон на образовательной платформе "Дия. Цифровое образование".

"В 10 интерактивных видео-уроках ваши родители найдут пошаговую инструкцию от включения новенького смартфона до настройки его под себя. А также узнают, как устанавливать различные полезные приложения на смартфон, настраивать мобильный интернет, бесплатно общаться с родными в популярном мессенджере, делать видео-звонки, слушать музыку и защищать свой телефон от вирусов", - прокомментировал в своем Telegram-канале запуск курса вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Смартфон для родителей" - это первый онлайн-курс по мобильной грамотности от компании "Киевстар", который поможет всем начинающим стать со смартфоном "на ты", узнать обо всех его возможностях и овладеть базовыми онлайн-сервисами", - отмечается на сайте "Дия. Цифровое образование".

Курс бесплатный и уже доступен для прохождения"Дия. Цифровое образование".