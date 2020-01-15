Телеком

14:07 15.01.2020

"Киевстар" планирует запуск Open API

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"Киевстар" планирует запуск Open API

Мобильный оператор компания "Киевстар" планирует запустить Open API платформу - общедоступный набор программных инструментов, которые обеспечивают взаимодействие между приложеними, сообщил в Facebook глава R&D-отдела оператора Иван Пасечник.

"Это будет self-service developer portal, где можно будет посмотреть, какие данные и сервисы у нас есть, посмотреть описание, юз-кейсы, цены. Попробовать использовать нужные данные в режиме песочницы и если клиенту все подходит - то уже перейти, выбрать способ оплаты и начать пользоваться… Суммируя вышесказанное, мы хотим, чтобы любой бизнес мог подключиться и начать использовать наши сервисы за 5 минут", - написал он.

Пасечник также отметил, что "Киевстар" уже нескольких лет работает в направлении диджитализации и монетизации анонимизированных данных: кредитный скоринг, рекламная площадка, IoT, облака (в партнерстве с Microsoft).

По его словам действующая схема работы с сервисами "Киевстара" - длительная процедура, требующая мотивации и желания достичь успеха как со стороны клиента, так и со стороны оператора.

"Как следствие, в основном это работает с большими энтерпрайз-клиентами и уже на откатанных и понятных бизнес-моделях. Так мы практически теряем Small & Medium бизнес-сегмент, а также стартапы. Соответственно, всех тех, кто гибок, хочет и может экспериментировать и придумывать новые бизнес-возможности по монетизации", - отмечает Пасечник.

При этом, по его словам, если речь идет о том, чтобы подключить разные API и попробовать их динамично в разных последовательностях, чтобы валидировать гипотезы – такие процессы могут затянуться на очень длительное время.

"Как раз эти вопросы и будет решать Open API платформа", - констатирует глава R&D "Киевстара".

Основатель закрывшегося стартапа Ecoisme Пасечник возглавил R&D-отдел мобильного оператора "Киевстар" в конце 2019 года.

Теги: #сервис #киевстар #пасечник
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